هیچکس شایسته ریاست فدراسیون والیبال نیست/توقع باید حفظ آبرو باشد!

محمدرضا یزدانی خرم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازگشت دوباره ایگور کولاکوویچ و هدایت تیم ملی والیبال گفت: در حال حاضر والیبال با نداشتن رئیس فدراسیون مشکلات خاص خود را در تصمیم گیری و سرمایه گذاری برای آینده دارد. افشین داوری (سرپرست فدراسیون) انسان خوبی است و در تربیت بدنی نیز سابقه دارد. او می تواند همین مربی را (ایگور کولاکوویچ) حفظ کند چرا که در حال حاضر قیمت مربیان خارجی بسیار بالا رفته است مخصوصا اگر مربی نتیجه گیر هم باشد.

وی ادامه داد: مربیان خارجی سازنده نیستند و فقط در نتیجه گیری کمک می کنند. کولاکوویچ ۶۰ درصد موفق بوده است. اگر مربی بهتری پیدا می کردند خوب بود ولی با توجه به محدودیت زمانی همین مربی خوب است چون هم او نسبت به بازیکنان شناخت دارد هم بازیکنان به خوبی او را می شناسند و این برای کسب نتیجه بهتر یک امتیاز است.

رئیس پیشین فدراسیون والیبال در پاسخ به این سئوال که آیا باتوجه به زمان کم باقی مانده تا شروع مسابقات بهتر نیست مجمع فدراسیون والیبال زودتر برگزار شود؟ گفت: با توجه به شرایط، کاندیدایی که بتواند فدراسیون را اداره کند کار بسیار سختی در پیش دارد. داوری از مدیران با تجربه است. در چند استانی که به عنوان مدیر کل حضور داشته است با من در والیبال همکاری کرده است و از پیشرفت و مشکلات والیبال آشنایی کامل دارد. بر خلاف شایعاتی که علیه داوری ایجاد کرده اند ولی او از مدیران قبلی بسیار زرنگتر است.

یزدانی خرم تاکید کرد: در حال حاضر وزارت ورزش اجازه برگزاری مجمع را به داوری نمی دهد چون کاندیداهایی که حاضر می شوند، نباید شعاری باشند. فدراسیون والیبال فدراسیون سنگینی است و سرمایه گذاری بسیاری در آن شده است. اگر زیر ساخت هایی که ما در والیبال ایجاد کرده بودیم، نبود الان والیبالی وجود نداشت. حفظ همان زیر ساخت ها کار سختی است که داوری از پس آن بر می آید.

وی ادامه داد: علاوه بر این، مربی باید قاطعیت داشته باشد. بسیاری از بازیکنان به ته خط رسیده‌اند و باید جوانگرایی صورت بگیرد. باید نوجوانان را از شهرستان ها جمع کنند و این بسیار مهم است تا آینده والیبال در خطر قرار نگیرد. بسیاری از بازیکنان عمر والیبالشان تمام شده است و می توانند در باشگاه ها بازی کنند نه اینکه در مسابقات جهانی و آسیایی حضور داشته باشند چون دیگر توانایی ندارند. کشورهای دیگر در حال سرمایه گذاری هستند یک زمانی تیم های کره، چین و ژاپن از ما عقب تر بودند اما حال یا در کنار ما و یا حتی جلوتر از ما هستند. در جهان نیز شرایط متفاوت است. کار داوری سخت است و اگر به او کمک کنند فعلا می تواند سرپرستی خوبی داشته باشد.

یزدانی خرم در پاسخ به این سئوال که آیا دیر برگزار شدن مجمع به ضرر والیبال نیست؟ گفت: تماسی با وزارت ورزش نداشته ام اما فکر می کنم کاندیدای مورد نظر وزارت ورزش پیدا نشده است. اختلافی که بین ما و وزارت و یا معاونت مربوط وجود دارد مربوط به بحث شایسته سالاری است که ما این را بهتر از انتخابات می دانیم. کسی که توانایی حضور در انتخابات دارد را باید با التماس و خواهش بیاوریم. چون نمی شود که هم پول و هم مدیریت بیاورد و هم بخواهد در انتخابات شرکت کند این کار را نمی کنند و همه جای دنیا نیز اینطور است.

وی در خصوص اینکه با این شرایط چه کسی شایسته ریاست در فدراسیون والیبال است؟ گفت: در حال حاضر هیچکس. کسانی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند از بازیکنان سابق هستند که به والیبال علاقه دارند اما نمی دانند که این کار چه عواقب سنگینی دارد. وزارت ورزش مانند گذشته در شرایط خوبی نیست و نمی تواند از نظر مالی کمک کند. فردی باید در انتخابات حاضر شود که بتواند توانایی مالی داشته باشد و از کمک های مردمی استفاده کند تا چرخ والیبال بچرخد.

یزدانی خرم درباره اینکه آیا توقعات موجود برای نتیجه گیری تیم ملی در مسابقات پیش رو منطقی است یا خیر؟ گفت: یک زمانی بازیکنان در اوج بودند و یکی از بهترین مربیان نیز هدایت تیم ملی را بر عهده داشت اما الان هیچ کدام نیستند، بازیکنان در اوج نیستند و مربی هم درجه دو است. بنابراین باید توقع در حد حفظ آبروی والیبال باشد؛ تا زمانی که تکلیف رئیس مشخص شود و مجداد کارهای زیر بنایی انجام شود. همه جای دنیا همینطور است. ورزش بالا و پایین بسیاری دارد و هیچ کشوری همیشه در موفقیت نبوده است و این مسئله طبیعی است. ورزش برای سلامتی و تشویق به سلامتی است نه فقط برد و باخت. همین که نام والیبال ایران در دنیا بلند شده و در جایگاه هشتم جهان قرار داریم خوب است و باید کارهای زیر بنایی را شروع کنیم.

محمدرضا یزدانی خرم در پایان گفت: برخی در کنار فدراسیون در حال شایعه و حاشیه سازی هستند و توقع بیش از اندازه از سرپرست دارند. آنها باید کوتاه بیایند و اجازه دهند سرپرست کارش را انجام دهد.