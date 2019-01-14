سرقت گوشی تلفن همراه شهروندان از طریق فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری سارقی خبر داد که به عنوان خریدار با کسانی که گوشی های تلفن همراه گران قیمت خود را برای فروش در سایت دیوار آگهی می کردند، قرار گذاشته و با ظاهری آراسته و موجه با یک دستگاه خودرو پرشیا در محل ملاقات حاضر و در ادامه به شگردهای مختلف گوشی های آنها را به سرقت می برد.

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی رئیس در توضیح این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت گوشی های تلفن همراه گران قیمت در پوشش خریدار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

در بررسی اظهارات شکات و مالباختگان مشخص شد که سارق، مالباختگان را از طریق سایت دیوار شناسایی و انتخاب کرده و در ادامه با آنها به بهانه خرید گوشی تلفن همراه قرار ملاقات می گذاشت و پس از حاضر شدن در محل، به بهانه اینکه پول را از طریق گوشی همراه واریز کرده از فروشنده درخواست می کرد تا موجودی حساب خود را چک کند و یا اگر گوشی مورد معامله دارای کارتن نبود فروشنده را به دنبال آوردن کارتن می فرستاد و به محض دور شدن مالباختگان، با خودرو از محل متواری می شد.

کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی با بهره گیری از اقدامات ویژه پلیسی و همچنین بررسی تصاویر بدست آمده از برخی دوربین های مداربسته محدوده سرقت ها، موفق به شناسایی و در ادامه دستگیری وی در مخفیگاهش شدند.

متهم پس از مواجه حضوری با مالباختگان و شناسایی دقیق از سوی آنها، در اعترافات خود عنوان کرد: در سایت دیوار سوژه های خود را انتخاب و با ظاهری آراسته و با خودروی پژو پرشیا سفید رنگ و یا پراید سفید رنگ بر سر قرار می رفتم و پس از ملاحظه گوشی همراه فروشنده در صورتی که گوشی آنها فاقد کارتن بود از آنها می خواستم که کارتن گوشی را هم بیاورند؛ بیشتر افراد به صرف ظاهری آراسته به من اعتماد می کردند و در حالیکه گوشی تلفن همراه را به امانت نزد من می گذاشتند برای آوردن کارتن گوشی از ماشین پیاده می شدند که به محض رفتن آنها، من هم از محل می گریختم.

متهم همچنین در اعترافات خود افزود: در تعدادی از سرقت های خود نیز با نشان دادن صفحه ای جعلی بر روی گوشی تلفن همراهم مدعی می شدم که پول را به حساب فروشنده واریز کردم؛ در ادامه از فروشنده گوشی می خواستم که موجودی حساب خود را چک کنند که به محض دور شدن آنها برای گرفتن صورت حساب از محل دور می شدم.

سارق که مردی ۲۷ ساله، مجرد و دارای سه فقره سابقه کیفری است در اعترافات خود به بیش از ۲۰ مورد سرقت به این شیوه در نقاط مختلف شهر تهران و به خصوص نقاط غرب تهران اعتراف کرد و عنوان داشت که علاوه بر سرقت گوشی های تلفن همراه، در چندین فقره نیز با استفاده از تراول چک های مجعول اقدام به کلاهبرداری از فروشندگان گوشی های تلفن همراه کرده است.

یکی از مالباخته ها به نام امیر رضا ۴۰ ساله در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: با ثبت آگهی فروش گوشی همراهم در سایت دیوار بعد از چندی توسط مردی با بنده برای معامله گوشی همراهم تماس گرفته شد نزدیک ساعت ۹ شب همان روز برای تحویل گوشی به آدرس خریدار رفتم حدود ۱۰ دقیقه با خریدار که مردی حدودا ۳۰ ساله بود صحبت کردم او بعد از دیدن گوشی آن را پسند کرد و مبلغ توافقی را بصورت تراول پرداخت کرد و بعد از محل متواری شد که بعد از برگشتن به خانه متوجه تقلبی بودن تراول ها شدم.

مالباخته ای دیگر به کارآگاهان گفت: مشخصات گوشی تلفن همراهم را برای فروش در سایت دیوار ثبت کرده بودم که ساعت ۸ شب یک نفر به عنوان خریدار به من زنگ زد آدرس محل سکونتم را گرفت و بعد از نیم ساعت زنگ خانه به صدا در آمد. همراه پدرم به سر کوچه رفتیم؛ خریدار که با پرشیا سفید رنگ در سر قرار حاضر شده بود بعد از دیدن گوشی همراه از طریق گوشی پول را به حساب واریز کرد و تصویر واریز پول را هم به من نشان داد و با گرفتن گوشی همراهم از محل دور شد پس از مراجعه به منزل و گرفتن موجودی حساب متوجه شدم که هیچ پولی به حساب من واریز نشده است.

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم به دهها فقره سرقت و شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان، قرار قانونی از سوی بازپرس محترم شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۴ تهران صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد. لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت و بعضا کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهم به نشانی اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.