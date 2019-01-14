به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، ۱۰ قسمت از سریال «نفوذ» با عنوان «خط تماس» به کارگردانی جواد شمقدری از ۱۲ بهمن هر شب ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما روانه آنتن می شود و به وقایع تاریخی انقلاب از بهمن ۵۷ تا فرودین ۵۸ روایت می شود.

یکی از مهمترین اتفاقات این برهه از تاریخ انقلاب، مساله پیروزی دانشجویان مسلمان در ختم قائله گروهک تروریستی خلق ترکمن در گنبدکاووس است که توسط عناصر ضدانقلاب و تجزیه‌طلب طراحی شده بود.

مجموعه «نفوذ» به تهیه کنندگی محسن علی اکبری و کارگردانی و نویسندگی جواد شمقدری در بهمن ۹۶ کلید خورد و اتفاقات ۱۰ ماهه تاریخ انقلاب از بهمن ۵۷ تا آبان ۵۸ را در ۴۰ قسمت نشان می‌دهد.

نگارش «نفوذ» بر اساس استنادهای تاریخی صورت گرفته و این مجموعه در سه فاز تولید می شود. روایت ۴۰ قسمت اول از پیش از انقلاب تا تسخیر لانه جاسوسی پیش می رود. فصل دوم این مجموعه به حوادث حین گروگانگیری تا کودتای نوژه و آغاز جنگ تحمیلی می پردازد و فاز سوم هشت سال دفاع مقدس را در بر می گیرد.

امین اسکندریان، کیمیا اکرمی، احمد نجفی، حمید گودرزی، رحیم نوروزی، علیرام نورایی، صالح میرزا آقایی از جمله بازیگران این مجموعه هستند.

فصل اول مجموعه «نفوذ» مقرر است از مهر تا آبان سال ۹۸ که مصادف با چهلمین سالگرد تسخیر لانه جاسوسی است روانه آنتن شود.