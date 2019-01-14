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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران:

یک آتش نشان در حادثه آتش سوزی یکشنبه جاده خاوران شهید شد

یک آتش نشان در حادثه آتش سوزی یکشنبه جاده خاوران شهید شد

ری- سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران گفت: یک آتش نشان در حادثه آتش سوزی یکشنبه جاده خاوران شهید شد.

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۶ و ۱۱ دقیقه روز یکشنبه یک مورد آتش سوزی در انبار مواد محترقه و آتش بازی در جاده خاوران رخ داد، که به سرعت ۳ ایستگاه آتش نشانی به همراه تجهیزات کامل به محل اعزام شده و آتش را خاموش کردند.

وی گفت: در زمانی که آتش کاملا مهار شده بود و هنگام جابجایی تجهیزات و بر اثر برخورد نردبان با برق فشارقوی یکی از آتش نشانان به نام « سید احسان جامعی» دچار برق گرفتگی شدید شد.

ملکی گفت: متاسفانه این آتش نشان به دلیل جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 4512638

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