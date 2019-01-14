مطالبات اولیت دار دانشجویان علوم پزشکی شهیدبهشتی مطرح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۶ نفر از مسئولان تشکلها، کانونها و انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای نخستین بار در هیئترئیسه دانشگاه حضور پیدا کردند و به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.
در این دیدار که برای نخستین بار در این سطح و با حضور رئیس، معاونان و سایر اعضای هیئت رئیسه دانشگاه برگزار شد، بیرانوند دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸، حاتمی دبیر شورای صنفی، محمد پناه دبیر انجمن اسلامی متحد، نظری نماینده دبیران کانونهای فرهنگی، خیامی نماینده انجمنهای علمی و محمودی رئیس بسیج دانشجویی حضور داشتند.
در این دیدار که به دستور دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بهمنظور تقویت ارتباطات دوجانبه با جامعه دانشجویی انجام شد، اهمیت مشارکت دوسویه مسئولان و دانشجویان در مسائل مهم و جاری دانشگاه مورد تأکید قرار گرفت.
رفع کمبودها و نیازهای خوابگاههای دانشجویی، تکمیل مقبره شهدا در دانشکده پرستاری، اختصاص فضای فیزیکی به کانونها و انجمنهای علمی، مشارکت دادن دانشجویان در حوزه تصمیمگیریهای دانشجویی، تخفیف هزینه درمان دانشجویان، محدودیت ارائه مقالات پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، شهریه دانشجویان بینالملل، توسعه آموزش مجازی و کیفیت فعالیتهای علمی و پژوهشی و فناورانه دانشجویی از جمله مهمترین مسائل مدنظر دانشجویان در این دیدار بود.
اعضای هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به این موارد پاسخ دادند.
دکتر محمد آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در دیدار با ۶ نفر از نمایندگان تشکلهای دانشجویی در هیئترئیسه دانشگاه، بر تداوم این دیدارها با اقشار مختلف دانشجویی تأکید کرد.
وی گفت: در خانواده دانشگاهی همه باید خواستهها و نیازها را مطابق شرایط موجود تنظیم و در شرایطی خاص آنها را تعدیل کنند تا اکثر مأموریتهای دانشگاه در مسیر خود ادامه یابد.
آقاجانی با ابراز خرسندی از دیدار مشترک با دانشجویان، شکاف اطلاعاتی بین مسئولان و دانشجویان را زمینهساز بروز ابهام در برخی حوزهها دانست و برگزاری نشستهای مشترک با دانشجویان و ارائه اطلاعات کافی و منطقی را راهکار رفع این ابهام عنوان کرد.
مساعدت در تخفیف فرانشیز درمانی دانشجویان در مراکز درمانی دانشگاه، تکمیل مقبره شهدا و همچنین تعمیرات فوری و اولویتدار خوابگاههای دانشجویی رهآورد این جلسه بود که با دستور رئیس دانشگاه بهعنوان مصوبات هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ثبت شد.
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