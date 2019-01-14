کولاکوویچ: مسئولیت نتایج تیم ملی با من است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه در محل فدراسیون والیبال پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه شد.

در جریان این نشست خبری به دلیل جا به جایی در انتقال مفاهیم، ایگور کولاکوویچ لازم دانست تا پاسخ سوالی که در مورد نتایج تیم ملی مطرح شده بود را یکبار دیگر تصحیح و تکرار کند.

وی در تصحیح ترجمه ای که در انتقال درست مفاهیم آن اشتباه شده بود اظهار داشت: «شاید در ترجمه اشتباهی ایجاد شده باشد. من گفتم مسئول هستم، اما مقصر نیستم. من از اینکه رتبه سیزدهم را به دست آوردیم ناراحت هستم، اما جلوی آیینه نمی ایستم و به خودم نمی گویم که تو مقصر هستی. من از روز اول همراه دوستانم تمام علم و دانش خودم را برای تیم ملی استفاده کردم. شما شاید بتوانید بگویید من کیفیت خاصی نداشتم که تیم ملی نتیجه نگرفت، اما بازهم می گویم جلوی آیینه به خودم نمی گویم مقصر هستم. شما چرا اصلا دنبال مقصر می گردید؟ مگر چه انتظاری داشتید؟ اگر کسی کم کاری کرده باشد، بحث جدایی است. اما وقتی همه تمام تلاش خود را کردند، این حرف درست نیست. من مخالف این هستم که بگوییم فلان فرد مقصر است و باید او را تیرباران کرد! نتایج جزیی از ورزش است و ممکن است یک بار سیزدهم یا هشتم شوید. فدراسیون کیفیت کار ما را دیده و تحلیل کرده است. وقتی بعد از 9 سال سرمربی صربستان بودم، استعفا دادم چون احساس کردم یک جا تصمیم اشتباهی گرفتم. به خاطر همین من استعفا دادم اما اینجا احساس مقصر بودن را ندارم.»

اما پاسخ اول سرمربی تیم ملی والیبال ایران که فورا توسط وی تصحیح شد امروز در رسانه ها توسط مخاطبین مورد بررسی و بعضا انتقاد قرار گرفت. ایگور کولاکوویچ پس از اینکه واکنش مخاطبان و علاقه مندان والیبال ایران را متوجه شد، یکبار دیگر عنوان کرد: «من هیچ‌گاه نگفته ام که مسئولیت نتایج تیم ملی را به عهده ندارم و امروز از شنیدن این صحبت واقعا متعجب شدم. از من سوال شد آیا «شما مقصر نتایج بد تیم ملی هستی؟» و من پاسخ دادم من مسئول نتایج تیم ملی هستم اما نمی توانم کلمه «مقصر» را بپذیرم. این حرف بسیار سنگین است. من روز یکشنبه نیز متوجه شدم که در انتقال مفهوم صحبت من شاید اشتباهی رخ داده باشد که فورا آن را تصحیح کردم اما امروز دیدم از زبان من گفته می شود که من مسئول نتایج تیم ملی نبوده ام. میان کلمه «مقصر» و «مسئول» تفاوت بسیاری وجود دارد که من در این خصوص توضیح دادم و باز هم می گویم که من به عنوان نفر اول کادرفنی، مسئول نتایج هستم.