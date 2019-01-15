ارائه تسهیلات مسکن به ایثارگران واجد شرایط

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بنیاد شهید، علی کاظمی گفت: ارائه تسهیلات مسکن در سال ۱۳۹۷ ابلاغ و با همکاری بانک‌های استان از نیمه دوم دی‌ماه تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ عملیاتی می‌شود.

وی در خصوص افراد واجد شرایط دریافت این تسهیلات گفت: جامعه هدف تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شامل جانبازان ۵ الی ۷۰ درصد، آزادگان، والدین، همسران و فرزندان شاهد که قبلاً از تسهیلات بانک مسکن بهره‌مند نشده‌اند، همسر و قیم قانونی فرزندان جانبازان و آزادگان متوفی و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و جانبازان ۷۰ درصد که به تشخیص کمیسیون خاص مسکن، وضعیت مسکونی آنها متناسب با وضعیت جسمانی آنها نیست، می‌توانند از این وام بهره‌مند شوند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران زنجان یادآور شد: طبق آیین‌نامه ابلاغی ایثارگرانی که در سنوات گذشته از وام ۲۰۰ میلیون ریالی مسکن بهره‌مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه نمودند نیز می‌توانند از وام مجدد مسکن در اولویت‌های بعدی و با رعایت نوبت‌بندی استفاده کنند.

وی با اشاره به نحوه برخورداری از تسهیلات مسکن توسط افراد ذینفع تصریح کرد: افراد ذینفع ابتدا باید در سامانه بر خط بنیاد شهید و امور ایثارگران ثبت‌نام کنند.

وی در خصوص میزان مبلغ تسهیلات به افراد واجد شرایط گفت: سقف وام مسکن در شهرستان زنجان ۷۷۰ میلیون ریال، سایر شهرها ۶۶۰ میلیون ریال و در روستاها ۳۸۰ میلیون ریال تعیین‌شده است.