  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

هافبک پرسپولیس راهی بیمارستان شد

هافبک پرسپولیس راهی بیمارستان شد

محسن ربیع خواه بازیکن مصدوم پرسپولیس امروز راهی بیمارستان شد تا آسیب دیدگی وی مورد معاینات تکمیلی قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، محسن ربیع‌خواه که روز یکشنبه در جریان دیدار دوستانه از ناحیه عضلات پشت ران دچار آسیب دیدگی شده بود، با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، ساعت ۱۱ صبح امروز سه‌شنبه به وقت دوحه، همراه با میثم علیپور فیزیوتراپیست تیم راهی بیمارستان اسپیتار شد تا در آنجا مورد معاینه پزشک متخصص قرار بگیرد و در صورت نیاز برای انجام MRI اقدام خواهد شد تا با تشخیص درجه آسیب‌دیدگی، طول درمان مشخص شود.

نام این بیمارستان شاید اولین بار در سال ۹۴ به گوش خورد که با توجه به امکانات گردآوری شده در آن، آنخل دی ماریا بازیکن سابق تیم‌های رئال مادرید و منچستریونایتد برای طی کردن معاینات پزشکی جهت پیوستن به تیم پاری سن ژرمن به آنجا مراجعه کرده بود.

قطر با توجه به میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ برای انجام سرویس‌دهی بهتر در موارد اورژانس پزشکی و جراحی‌های تخصصی برنامه‌ریزی کرده است.

کد مطلب 4513872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها