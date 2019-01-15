هافبک پرسپولیس راهی بیمارستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، محسن ربیع‌خواه که روز یکشنبه در جریان دیدار دوستانه از ناحیه عضلات پشت ران دچار آسیب دیدگی شده بود، با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، ساعت ۱۱ صبح امروز سه‌شنبه به وقت دوحه، همراه با میثم علیپور فیزیوتراپیست تیم راهی بیمارستان اسپیتار شد تا در آنجا مورد معاینه پزشک متخصص قرار بگیرد و در صورت نیاز برای انجام MRI اقدام خواهد شد تا با تشخیص درجه آسیب‌دیدگی، طول درمان مشخص شود.

نام این بیمارستان شاید اولین بار در سال ۹۴ به گوش خورد که با توجه به امکانات گردآوری شده در آن، آنخل دی ماریا بازیکن سابق تیم‌های رئال مادرید و منچستریونایتد برای طی کردن معاینات پزشکی جهت پیوستن به تیم پاری سن ژرمن به آنجا مراجعه کرده بود.

قطر با توجه به میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ برای انجام سرویس‌دهی بهتر در موارد اورژانس پزشکی و جراحی‌های تخصصی برنامه‌ریزی کرده است.