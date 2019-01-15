پخش مستند «به وقت جام» در شبکه افق

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «به وقت جام» به بهانه برگزاری مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا، از شبکه افق پخش میشود. در نخستین قسمت، تاریخ، فرهنگ و ویژگی های هندوستان یکی از کشورهای حاضر در این دوره از جام مورد بررسی قرار میگیرد.
در بخش اول، به ارتباط میان ایرانیها و هندیها در طول تاریخ اشاره میشود و سپس بحث استعمار انگلستان مطرح میشود، زمانی که بریتانیاییها برای پیشرفت در انقلاب صنعتی، سرمایههای هندیها را نابود میکردند.
قیام مردم هند به رهبری گاندی در بخش دیگری از این مستند بررسی و سپس به درون مایه های مذهبی ملت هند و ارتباط قلبی آنها با اسلام و تشیع اشاره میشود.
قسمت نخست «به وقت جام» سه شنبه ۲۵ دی ماه ساعت ۲۰:۲۰ از شبکه افق پخش میشود و تکرار آن هم ساعت ۱:۳۰ بامداد روز بعد روی آنتن میرود.
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