افزایش اعتماد عمومی اصل خدشه ناپذیر در جمعیت هلال احمر است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر پیوندی، در اجلاس سراسری مدیران و روسای شعب جمعیت هلال احمر، بر ضرورت گسترش فرهنگ داوطلبی، ایجاد انسجام درونی و روحیه مطالبه گری، توسعه آموزش همگانی، تلاش در جهت افزایش نشاط در جامعه تاکید کرد.

وی با تاکید بر ضرورت اقدام جدی در گسترش فرهنگ داوطلبی در کشور، گفت: زمانی به جمعیتی پویا و خلاق دست می‌یابیم که بتوانیم فرهنگ داوطلبی را در کل جامعه گسترش داده و مشکلات مردم در حادثه و غیر از آن برطرف کنیم.

پیوندی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه این اجلاس منجر به افزایش انسجام و همدلی جمعیت هلال احمر و تعالی بیشتر با سایر نهادها شود، افزود: این اجلاس پس از هفت سال با حضور تمامی مدیران عامل و روسای شعب برگزار شده است و جا دارد از تمامی کسانی که شبانه روز در این زمینه تلاش کرده اند تشکر کرد.

وی همزمانی این اجلاس با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به فال نیک گرفت و گفت: همه ما به این انقلاب، شهدای قبل و بعد از انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی مدیون هستیم و باید درود بفرستیم بر روح پر فتوح امام راحل و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب داشته باشیم. انقلابی که دستاوردهای بسیاری در صحنه های ملی و جهانی داشته که گوشه ای از این دستاوردها متعلق به هلال احمر است؛ دستاوردهایی که حاصل تلاش تمامی تلاشگران هلال احمر در پایگاه های جاده ای، کوهستان، دریا و سایر نقاط کشور برای رفع نیازمندی های مردم است.

رئیس جمعیت هلال احمر با اظهار امیدواری نسبت به افزایش جلب اعتماد مردمی به جمعیت هلال احمر اظهار کرد: انتظارات مردم بسیار افزایش یافته است که می تواند بخشی از آن نتیجه تلاش زیاد و خدمت بسیار شایسته باشد و قطعا این مهم جز با تلاش خالصانه و مجدانه همه شما عزیزان محقق نمی شد.

وی با بیان اینکه ایران آبستن حوادث بسیار زیادی است و باید تصمیم جدی برای آنها گرفته شود، خاطرنشان کرد: افزایش رفاه عمومی طبیعتا حوادث نوظهوری را نیز به دنبال خواهد داشت. در این راه می توان در دو مسیر حرکت کرد. نخست اینکه توانمندی های خود را افزایش داده و به تکنولوژی ها و امکانات لجستیک روز مجهز شد و راه موثرتر و کم هزینه تر این است که در زمینه گسترش آموزش همگانی تمام توان خود را به کار بریم. تکلیفی که در برنامه ششم توسعه نیز به هلال احمر به عنوان سازمان پیشرو سپرده شده است. لذا باید همه ما یاد بگیریم و یاد بدهیم که بهترین واکنش در زمان حادثه چیست که امیدوارم تمامی این مباحث در کارگروه ها مطرح شده و بتوانیم فصل جدیدی را در آموزش همگانی مردم با کمک هم و رسانه ها ایجاد کنیم.

پیوندی با تاکید بر اینکه افزایش اعتماد عمومی باید سرلوحه سایر اقدامات قرار گیرد گفت: این مهم، اصلی خدشه ناپذیر در جهت افزایش اعتبار و آبروی جمعیت هلال احمر است. لذا باید هر کاری که در حوزه امداد و نجات، جوانان، داوطلبان، خیرین و بین الملل انجام می دهیم همسو با افزایش اعتبار و اعتماد هلال احمر در میان مردم و به خصوص در منطقه باشد.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر، داوطلبان و جوانان سرمایه های بی بدیل و گرانسنگ جمعیت هلال احمر هستند که باید قدر آنها را دانست و در جهت افزایش تعداد آنها حرکت کرد. در این زمینه باید با گسترش فرهنگ کار داوطلبی از تمامی توان مردم برای انجام فعالیت های داوطلبانه بهره برد. ما بیش از۸۰ میلیون جمعیت داریم که به نظر می رسد دو میلیون داوطلب از میان آنها چندان مورد انتظار نخواهد کرد. لذا ضروری است تا جوانان و داوطلبان را در تمامی رده ها با برنامه ریزی و جذب صحیح و آموزش به کار گرفت.

وی با بیان اینکه هم اکنون در جلب اعتماد مردمی بسیار موفق عمل کرده ایم، گفت: شاهد این موضوع دست باز مردم در کمک به مردم میانمار و مردم زلزله زده کرمانشاه است. در سایر موارد نیز هر زمان هلال احمر مردم را به کمک طلبیده مردم دست نیاز هلال احمر را پس نزده و با جمعیت هلال احمر همراه و همپا بوده اند.

پیوندی خطاب به مدیران عامل و روسای شعب بر ایجاد روحیه مطالبه گری تاکید و خاطرنشان کرد: ما در بسیاری از کارها انفعالی و واکنشی عمل کردیم. وظیفه ذاتی هلال احمر ارائه خدمات در حوادث است اما باید روحیه مطالبه گری در ما افزایش پیدا کند تا بتوانیم همه دستگاه ها و نهادها را همراه خود کرده و ایده آل مردم را از آنها مطالبه کنیم. شاید با مطالبه گری بتوان جلوی بسیاری از حوادث انسان ساز را گرفته و تبعات آنها را کاهش داد.

وی افزود: وظیفه دیگر ما افزایش نشاط اجتماعی در جامعه است. باید امید به آینده در مردم افزایش یافته و طراوت و شادابی به جامعه تزریق شود. چه در حوادث و چه در غیر از آن باید نشاط اجتماعی را به جامعه تزریق کرد به خصوص در شرایط کنونی که با تحریم های ظالمانه مواجه هستیم باید تلاش کنیم تا به جامعه ای با رفاه، آسایش و رفاه بالا دست یابیم. این مهم محقق نمی شود تا زمانی که همه ما انسجام و همدلی و رفات و دوستی را در میان خود حفظ کرده و افزایش دهیم و به عنوان ید واحد در تعامل با سایر نهادها ایده آل جامعه را محقق کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه روسای شعب، مدیران عامل و همه مدیران ستادی باید همه ماموریت های جمعیت را با هم اجرایی و محقق کنند، گفت: درست است که امداد وظیفه ذاتی ما است اما هلال احمر ماموریت های مهم دیگری هم دارد که باید به آنها توجه کرده و وجهه و اعتبار خود را در داخل، منطقه و سطح جهان حفظ کنیم.

وی افزود: هدف ما از این اجلاس بهره مندی از تجربیات و دیدگاه های سازنده مدیران و روسای شعب است تا با بهره مندی از تجارب میدانی آنها و شنیدن انتقادات و پیشنهاداتشان بتوانیم موثری برای آینده داشته باشیم.

پیوندی با بیان اینکه طرح ساماندهی امدادگران در مجلس در حال پیگیری است اظهار امیدواری کرد با نهایی شدن و اجرای این طرح بتوان پاسخ مناسبی به همه امدادگران و نجات گرانی که توان و آبروی خود را برای مردم گذاشته اند، داد.

تاکید بر هم افزایی در اجرای برنامه ها و طرح ها

محمود رضا پیروی دبیرکل جمعیت هلال احمر، گفت: فرصتی فراهم شده است تا با نظرات و ایده های مدیران و روسای شعب بیشتر آشنا شده و با بررسی مشکلات و موانع پیش روی آنها در جهت بهبود امور و رفع موضوعات مبتلابه هلال احمر هر چه بهتر، اقدام کنیم.

وی افزود: ضروری است تا حد اکثر استفاده را از این فرصت فراهم شده، ببریم و در کارگاه ها پویا و فعال بوده تا بتوانیم بازدهی خوبی از این اجلاس داشته باشیم.

دبیرکل جمعیت هلال احمر با تاکید بر هم افزایی در اجرای برنامه ها و طرح های هلال احمر، ابراز امیدواری کرد: با جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات مدیران و روسای شعب؛ برنامه ای هدفمند و موفق برای اجرا تدوین شود.

تاکید بر نگاه ۱۰۰ درصد حمایتی نمایندگان از هلال احمر

محمدحسین قربانی رئیس فراکسیون جمعیت هلال احمر در مجلس، با بیان اینکه باید جمعیت هلال احمر را الگوی ارائه خدمت در تمام نهادها قرار دهیم، تاکید کرد: نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نگاه همراهی و همکاری۱۰۰ در صدی با هلال احمر است.

وی با بیان اینکه در تاریخ و خانواده هلال احمر حدود ۶-۷ سال است که چنین اجلاسی در سطح سراسری تشکیل نشده بود، افزود: تشکیل این اجلاس و جمع شدن خانواده گسترده هلال احمر برای بازخوانی وظایف و برنامه های محوله، می تواند راهگشای مشکلات پیش روی هلال احمر باشد و بهترین مسیر برای تحقق شعار چشم انداز آینده که شعار این اجلاس است، تشکیل همین گردهمایی و کارگروه ها است.

رئیس فراکسیون هلال احمر در مجلس با اشاره به اینکه امروز در مجلس شورای اسلامی، رویه ای حمایتی از جمعیت هلال احمر وجود دارد و هلال احمر به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی در واقع بهترین حمایت را از سوی مجلس شورای اسلامی دارد، اضافه کرد: بزرگترین فراکسیون مجلس، فراکسیون هلال احمر با عضویت ۱۴۷ نماینده است و با قطعیت می توان گفت پیشنهادات مربوط به حوزه هلال احمر با حمایت قاطع نمایندگان تصویب می شود.

وی با تاکید بر اینکه گستره خدمات هلال احمر به حدی است که در حوادث جاده ای اولین امدادرسانان، نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر هستند که به آسیب دیدگان خدمات رسانی می کنند، افزود: به همین دلیل، نمایندگان مجلس اهمیت خدمات هلال احمر را به خوبی درک و لمس کرده اند.

قربانی، موضوع مهم و مورد توجه در جمعیت هلال احمر را لزوم گسترش پایگاه ههای امدادی جمعیت در سراسر کشور دانست و افزود: در ساختار هلال احمر نیاز به ۱۲۰۰ پایگاه امدادی داریم تا خدمات این جمعیت به بالاترین حد کیفیت برسد اما در حال حاضر ۵۷۰ پایگاه فعالیت دارند. البته این تعداد پایگاه یعنی در تمام حوزه های انتخابیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حداقل یک پایگاه امداد جاده ای وجود دارد و حمایت نمایندگان از هلال احمر به دلیل اشرافیت بر خدمات جمعیت است.

رئیس فراکسیون هلال احمر در مجلس، با بیان اینکه جمعیت هلال احمر را باید الگوی ارائه خدمت در تمام نهادها قرار دهیم، اضافه کرد: امروز مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی و بالغ بر ۷۰۰ میلیارد از بودجه عمومی برای جمعیت هلال احمر در نظر گرفته شده است.

قربانی با اشاره به شرایط سخت بودجه ای و مشکلات عدیده ای که دولت برای تامین منابع عمومی با آنها مواجه است، خاطرنشان کرد: نگاه و تمرکز مجلس شورای اسلامی این است که کمترین مقدار هم از منابع عمومی یا ردیف بودجه هلال احمر کم نشود. برهمین اساس که امسال تمام پیشنهادات بودجه ای هلال احمر در کمیسیون های تخصصی مجلس به تصویب رسیده است که این به معنای نگاه ۱۰۰ در صدی همراهی و همکاری مجلس شورای اسلامی با هلال احمر است.

وی با اشاره به اینکه بنده ۳۰ سال است که عضو داوطلب جمعیت هلال احمر هستم، تاکید کرد: امروز سرمایه هلال احمر، منابع مجلس و موارد قانونی و داشته های سخت افزاری و نرم افزاری نیست؛ بلکه امروز بزرگترین سرمایه هلال احمراعتماد عمومی مردم به این نهاد خدمت رسان است. پس همه دست به دست هم دهیم تا در این سرمایه گرانسنگ ذره ای خلل وارد نشود چرا که هیچ کجای دنیا چنین حمایت و اعتماد و سرمایه ای از جمعیت های ملی وجود ندارد. پس بر ماست که در حفظ این سرمایه تمام تلاش خود را به کار گیریم و شعارمان در سال ۹۸ عضویت یک نفر از هر خانواده در جمعیت هلال احمر باشد.