۵۰ واحد مسکونی مردم روستای «لهک» به زودی آماده و تحویل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور بعد از ظهر سه شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران حاضر در فرمانداری اسلامشهر به برخی اقدامات تخریبی در فضای مجازی در خصوص وضعیت روستای «لهک» انتقاد کرد و گفت: مسئولان اسلامشهر با تمام توان در پی آماده سازی و تحویل مسکن مناسب به ساکنان روستای «لهک» هستند و در این راستا اقدامات لازم برای جذب سرمایه و نیز فراهم کردن زیرساخت ها انجام شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر زمان تحویل واحدهای مسکونی اهالی «لهک» گفت: ساخت این واحدها با توسط بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران و با همکاری دستگاه های اجرایی اسلامشهر در حال اجرا است.

فرماندار اسلامشهر گفت: زمان ۵ هزار متری مورد نیاز برای ساخت این واحدها توسط یکی از خیرین اهدا شده و در حال تلاش برای رفع موانع اداری و تسریع در اجرا هستیم.

مرسلپور افزود: در کم ترین زمان ممکن ۵۰ واحد مسکونی روستای «لهک» آماده و تحویل می شود.