بیمارستان صحرایی در شهرستان عسلویه برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم شهرستان‌های عسلویه، کنگان، جم و دیر در مجلس شورای اسلامی عصر سه‌شنبه در این مراسم اظهار داشت: بسیج جامعه پزشکی در نقاط مختلف کشور خدمات خوبی را ارائه می‌کند و امروز شاهد ارائه خدمات در عسلویه هستیم.

سکینه الماسی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای ارائه خدمات درمانی به مردم در شهرستان عسلویه بیان کرد: تقویت بخش سلامت را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مد نظر داشته و پیگیری‌های بسیار زیادی در این زمینه داریم.

نماینده مردم شهرستان‌های عسلویه، کنگان، جم و دیر در مجلس شورای اسلامی افزود: برپایی این بیمارستان صحرایی در شهرستان عسلویه می‌تواند منشا خیر و برکت بسیار زیادی برای مردم این منطقه باشد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر نیز در این آئین با اشاره به اینکه بسیج از همه توان و ظرفیت خود برای خدمات‌دهی به مردم استفاده می‌کند اظهار داشت: امروز یکی از خدمات بسیج در قالب ایجاد بیمارستان صحرایی آغاز شده است.

سردار علی رزمجو خاطرنشان کرد: بیمارستان صحرایی سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه استان بوشهر در شهر چاه مبارک شهرستان عسلویه برپا شده تا خدمات مناسب را در این منطقه ارائه کند.

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر نیز در حاشیه این مراسم با اشاره به نقش مهم ایجاد بیمارستان صحرایی منطقه عسلویه در خدمات دهی به مردم بیان کرد: تلاش شده تا در این بیمارستان صحرایی بیشترین خدمات با بهترین کیفیت ارائه شود.

مرادعلی فولادوند با اشاره به اینکه چاه‌مبارک در جنوبی ترین نقطه استان بوشهر قرار دارد، خاطرنشان کرد: ارائه خدمات در این بیمارستان صحرایی تا ۲۸ دی ماه ادامه خواهد داشت.