به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری افغانستان امروز سه شنبه به خبرگزاری بی‌بی‌سی اعلام کرد: تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی (رئیس جمهوری کنونی افغانستان) برای انتخابات آتی، شامل ۲ معاون و یک نماینده از سایر اقوام افغانستان، تکمیل شده است.

براساس اعلام این منبع، در تیم تعیین شده، پست ریاست اجرایی منحل می‌ شود.

به گزارش بی‌بی‌سی، تکمیل تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو در واقع به معنای پایان مذاکرات و رایزنی‌های روزهای اخیر وی است.

بر اساس قانون اساسی افغانستان نامزد ریاست جمهوری این کشور ۲ معاون دارد که همزمان در یک تیم انتخاباتی باید معرفی و ثبت نام شوند.

این در حالیست که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار بود در ۳۱ فروردین سال ۱۳۹۸ برگزار شود؛ اما با ۳ ماه تاخیر قرار است که ۲۹ تیرماه برگزار شود.