دستگیری اعضای ۲ نفره باند سارقین به عنف در شهرستان میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان الهوردیان عصر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه یک آقا وخانم ناشناس با دادن آبمیوه های مسموم و بی هوش کردن قربانی پژو پارس نامبرده را به سرقت برده اند موضوع به دلیل حساسیت در دستور کار مامورین پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

به گفته وی در پی تحقیقات تخصصی و بررسی های فنی ابتدا خودروی مذکور بصورت بلاصاحب در یکی از شهرهای اطراف تهران کشف شد.

این مقام انتظامی افزود: در تحقیقات تکمیلی مامورین به یک خانم و آقای جوان مشکوک شده و با اخذ نیابت قضایی متهمین را در یکی از شهرهای اطراف قزوین غافلگیر و دستگیر کردند که در بازجویی های تخصصی به چند فقره سرقت با همین شگرد معترف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه در پایان با بیان اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضایی شدند از مردم خواست به افراد غریبه اعتماد نکرده و خوراکی هایی که تعارف میکنند را نخورند و موارد مشکوک را با سامانه ۱۱۰ در جریان گذارند.