به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع، زلمای خلیل‌زاد نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان هم اکنون در حال دیدار با اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور است.

براساس اعلام شبکه تلویزیونی طلوع، وی در ابتدای دیدار درباره جزئیات سفرش به هند و چین و مذاکره با مقامات کشورهای مذکور در ارتباط با روند صلح افغانستان با اشرف غنی به گفتگو پرداخت.

این در حالی است که خلیل‌زاد قبل از ورود به کابل، به کشورهای هند، امارات و چین سفر کرده بود.

گفتنی است، پیش از این گزارش‌ هایی منتشر شده بود که زلمی خلیل‌زاد امروز به پاکستان سفر خواهد کرد.

در همین رابطه، دیروز رسانه های پاکستان اعلام کرده بودند که «زلمای خلیل زاد» نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور صلح افغانستان به همراه «آلیس ولز» معاون وزیر خارجه این کشور در امور آسیای جنوبی و مرکزی، قرار است سه شنبه طی سفری ۵ روزه وارد پاکستان شوند.