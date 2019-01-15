احداث ۲۱ هزار واحد مسکونی جدید در بهارستان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی مسائل شهرهای جدید که با حضور اسلامی وزیر راه و شهرسازی و طاهرخانی مدیرعامل شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برگزار شد، اظهار داشت: در طرح جامع منطقه اصفهان به عنوان نخستین طرح در سطح کشور که در سال ۶۵ اجرایی شد، ایجاد سه شهر جدید برای اطراف شهر اصفهان برنامه ریزی شد.

وی افزود: بدین ترتیب پس از مکان‌یابی‌های لازم، عملیات اجرایی استقرار شهر جدید بهارستان در ۱۵ کیلومتری جنوب شهر اصفهان آغاز و از سال ۶۸ استقرار جمعیت در این شهر شروع شد.

استقرار ۳۲۰ هزار نفر در شهر جدید بهارستان پیش بینی شده است

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با بیان اینکه از سال ۷۱ این استقرار جمعیت شکل رسمی‌تری به خود گرفت، ابراز داشت: بر اساس مطالعات طرح، استقرار ۳۲۰ هزار نفر در شهر جدید بهارستان پیش بینی شده است که تاکنون اسکان ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از این هدف تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه کالبد شهر بهارستان مطابق طرح سه هزار هکتار خواهد بود که اکنون به یک هزار و ۸۰۰ کیلومتر رسیده است، ابراز داشت: مساکن مهر در بهارستان به شکل محله محور ایجاد شده است و از سهم ۱۲ هزار واحد مسکونی تخصیص یافته به این شهر جدید تاکنون ۱۱ هزار و ۸۰۰ با درنظر گرفتن زیرساخت‌های فرهنگی، تفریحی و آموزشی و غیره به اتمام رسیده و بهره‌برداری شده است.

احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید در دستور کار قرار گرفته است

احمدی با تاکید بر اینکه ۲۰۰ واحد باقیمانده سهم بهارستان از مسکن مهر با تغییر پیمانکار و انبوه ساز در حال اجراست، گفت: احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید در دستور کار قرار گرفته است که در این میان احداث ۲۱ هزار واحد آن برعهده شرکت عمران بهارستان است.

وی با بیان اینکه ساخت ۱۸ هزار واحد مسکونی از این تعداد در سال ۹۷ در دستور کار بوده است، ابراز داشت: یک هزار و ۵۰۰ واحد از این تعداد به صورت مشارکت در ساخت و ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد مشارکت در آماده‌سازی و محله سازی است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با اشاره به اینکه هم اکنون مشارکت در ساخت و اجرای ۷۲۲ واحد آغاز شده است، اظهار داشت: در یک ماه اخیر تفاهم‌نامه آغاز عملیات هفت هزار و ۵۰۰ واحد در قالب محله‌سازی با انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان را به امضا رسید و یک توافق هزار واحدی نیز با بنیاد مسکن استان اصفهان را داشته ایم.

وی در ارتباط با پروژه متروی بهارستان نیز بیان داشت: این خط از ترمینال صفه تا بهارستان به طول ۱۴.۵ کیلومتر است که ۸۰ درصد عملیات زیرساختی و ۱۵ درصد روساختی به انجام رسیده و احداث ایستگاه مترو بهارستان نیز از دو ماه گذشته آغاز شده است.

متروی بهارستان تا ۲ سال دیگر بهره برداری می شود

احمدی با اشاره به توافق با معاون مهندسی وزارت دفاع در خصوص مشارکت در تکمیل متروی بهارستان و بررسی شرایط توسط کنسرسیوم ریلی مجموعه مذکور، گفت: حدود ۳۰۰ میلیون تومان عملیات برق برای اجرای سینگنالینگ و تکمیل روسازی مترو نیاز است و امیدواریم تا دو سال دیگر این پروژه به اتمام برسد.

وی درباره خط آبرسانی آب بهارستان نیز گفت: برای این خط آبرسان حدود ۲۵۰ لیتر بر ثانیه پیش بینی شده است که این حجم از آب از تصفیه خانه باب شیخ علی تأمین می‌شود.