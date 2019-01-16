قطبالدین صادقی کارگردان، بازیگر و مدرس تئاتر با اشاره درگذشت حسین محباهری درباره ویژگیهای این هنرمند به خبرنگار مهر گفت: حسین محباهری بازیگر بسیار توانایی بود و تبحرش در درآوردن نقشهای طنز خیلی خوب بود و البته نمیتوان تنها بهعنوان یک بازیگر خلاق و توانا از او نام برد چون محباهری هنرمندی بسیار فعال هم بود. او گوشهنشین نبود و به اصطلاح اسمش از آفیش نمیافتاد و همانطور که از کارنامهاش مشخص است در تئاتر، تلویزیون و سینما فعالیتهای زیادی داشته است.
وی ادامه داد: علاوهبر این ۲ ویژگی چیزی که در حسین بینظیر بود روحیه شاد و زندهاش بود که چه پیش از بیماری و چه هنگام بیماری، لحظهای چشمهای مهربانش رنگ کینه و دشمنی به خودش نمیگرفت و لبخند از لبانش دور نمیشد. من تقریبا حسین را بدون لبخند به یاد ندارم و این روحیه انسانی زیبا و این نگاه پرمهر و خندان بدون تردید برآمده از یک اعتقاد به زندگی و کار و مفید بودن بوده است. به اعتقاد من هنر در ذات خودش چون توام با خلاقیت است، خوش بینانه است به این معنی که کسی که خلق میکند امید دارد؛ امید به تداوم حیات و هستی و امید به سازندگی. مهم نیست محتوا چه باشد بلکه مهم نفس عمل است چون خلاقیت و آفرینش در کار هنرمند به نوعی تداوم آفرینش هستی است و محباهری به دلیل داشتن این اعتقاد راسخ به آفرینش، روحیه شاد و پر از شعفی داشت.
این کارگردان تئاتر تصریح کرد: محب اهری مثل همه آدمها در زندگی مشکلات خانوادگی، مالی و کاری داشت اما جالب است هنگامی که به این مشکلات، مساله بیماریاش نیز اضافه شد ذره ای از تلاشش کم نکرد. به یاد ندارم از جایی کمک خواسته باشد بلکه این دیگر دوستان بودند که تلاش میکردند در مسیر دشواری که دارد دست خالی نباشد و او را همراهی کنند.
صادقی با اشاره به شخصیت دوست داشتنی محب اهری بیان کرد: وقتی ماحصل ویژگیهای محباهری را کنار هم میگذاریم، متوجه میشویم او علاوهبر روحیه انسانی، شاد و خلاق خود، عزت نفس زیادی نیز داشت که اگر این همه ویژگی در یک فرد جمع شود، کولاک میکند.
وی در پایان صحبتهایش گفت: امیدوارم یاد و نام این هنرمند همیشه زنده و پایدار باشد. محب اهری از خودش چهره دوست داشتنی باقی گذاشت، روحش قرین رحمت باشد.
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