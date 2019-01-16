افزایش گشت های پلیس راه در گردنه ها برف گیر ایلام

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی جدید در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری، رانندگان با رعایت قوانین و مقررات رانندگی و تجهیزات کامل سفر کنند.

وی افزود: تیمهای گشتی پلیس راه استان در روزهای پایانی هفته به همراه سایر تیمهای امدادی و دستگاه های خدمات رسان در گردنه ها و نقاط برف گیر جهت تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه و پیشگیری از تصادفات مستقر می شوند.

همتی زاده تصریح کرد: با توجه به مه آلود بودن اکثر محورهای مواصلاتی استان، رانندگان نسبت به رعایت فاصله طولی خودروها جهت پیشگیری از تصادفات اقدام کنند.

وی بیان داشت: با توجه به پیش بینی های بعمل آمده و احتمال بارش برف در نقاط سردسیر و مناطق کوهستانی ، رانندگان از ترددهای غیرضروری در این مسیرها اجتناب کرده و رانندگانی که قصد تردد از این محورها را داشته حتماً نسبت به همراه داشتن تجهیزات ایمنی به خصوص زنجیر چرخ اقدام کنند.