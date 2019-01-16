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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۷

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

افزایش گشت های پلیس راه در گردنه ها برف گیر ایلام

افزایش گشت های پلیس راه در گردنه ها برف گیر ایلام

ایلام - رئیس پلیس راه ایلام از افزایش گشت های پلیس راه در گردنه ها برف گیر ایلام طی روزهای آینده خبر داد.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی جدید در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری، رانندگان با رعایت قوانین و مقررات رانندگی و تجهیزات کامل سفر کنند.

وی افزود: تیمهای گشتی پلیس راه استان در روزهای پایانی هفته به همراه سایر تیمهای امدادی و دستگاه های خدمات رسان در گردنه ها و نقاط برف گیر جهت تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه و پیشگیری از تصادفات مستقر می شوند.

همتی زاده تصریح کرد: با توجه به مه آلود بودن اکثر محورهای مواصلاتی استان، رانندگان نسبت به رعایت فاصله طولی خودروها جهت پیشگیری از تصادفات اقدام کنند.

وی بیان داشت: با توجه به پیش بینی های بعمل آمده و احتمال بارش برف در نقاط سردسیر و مناطق کوهستانی ، رانندگان از ترددهای غیرضروری در این مسیرها اجتناب کرده و رانندگانی که قصد تردد از این محورها را داشته حتماً نسبت به همراه داشتن تجهیزات ایمنی به خصوص زنجیر چرخ اقدام کنند.

کد مطلب 4514806

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