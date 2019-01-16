۱۸ پروژه صنعتی و تولیدی در قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد گرامیداشت چهلمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی روز چهارشنبه به ریاست الستی معاون توسعه مدیریت و منابع امور استانها و با حضور روسای سایر سازمانهای صمت کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

علی پرزحمت در این جلسه که بصورت همزمان با سراسر کشور برگزار شد اظهار کرد: به مناسبت دهه مبارک فجر ۱۸ پروژه صنعتی و تولیدی در سطح استان افتتاح می شود.

وی مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه، روسای اتحادیه ها و اصناف نمونه، خانواده شهدای صنعتی و اصناف را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این ایام عنوان کرد.

پرزحمت بیان کرد: برگزاری دومین جلسه مشترک ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و شورای هماهنگی بانک‌های استان با حضور استاندار، نمایندگان مجلس و مدیر کل دادگستری برای پیگیری واحدهای در تملک بانکها و پیگیری واحدهای در حال تعطیل از جمله برنامه هایی است که انجام شده است.