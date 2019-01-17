مساجد به کانون های فرهنگی در اقصی نقاط کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحمت الله نوروز زاده صبح پنجشنبه در نشست هم اندیشی ائمه جماعات کاشان ضمن اشاره به چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: به دلیل حجم بالای کار در حوزه سرکشی و نظارت به مساجد، حرکتی که در سال جاری انجام شد با دعوت از آحاد هیئت امنای مساجد در شهرستان کاشان رای گیری به عمل آمده و هفت نفر به عنوان شورای مساجد منطقه انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه سرلوحه شورای مساجد منطقه منشور مساجد است، افزود: در سال جاری از طرف دفتر مقام معظم رهبری منشور مساجد تدوین و منتشر شده و نماینده ولی فقیه در کاشان نیز به این مهم تاکید دارند.

مسئول امور مساجد کاشان با بیان اینکه بر طبق منشور مساجد مدیر مساجد امام جماعت مساجد هستند، ابراز داشت: شهرستان کاشان در اجرای منشور مساجد تدوین شده توسط رهبر انقلاب اسلامی پیشتاز بوده است و بر همین اساس حضور هیئت امنای مسجد در جلسات به جهت تحقق منشور مساجد تقویت شود.

وی ضمن اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد مساجد گفت: لازم است مساجد به کانون های فرهنگی در اقصی نقاط کشور و به ویژه شهرستان کاشان به عنوان دارالمومنین تبدیل شود که این موضوع همت و تلاش های اعضای هیئت امنای مساجد را می طلبد.