نیروی امین و مقتدر انتظامی جمهوری اسلامی نزد مردم محبوبیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح پنج شنبه در دیدار با کاروان دوچرخه سواری چهل بهار یگان ویژه کشور اظهار داشت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیروی امین و مقتدر بوده که مسئولیت های متعددی به دوش می کشد.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح نیروی انتظامی مباشرت مستقیم با مردم دارد، بیان کرد: لذا هم جمع خصال و صفات نیروهای مسلح را دارد و هم در بحث های عاطفی، اخلاقی و مردمی چهره محبوبی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه نیروی امین و مقتدر انتظامی جمهوری اسلامی در نزد مردم محبوبیت دارد، خطاب به کاروان دوچرخه سواری چهل بار یگان ویژه کشور گفت: این کار عاشقانه ای که به عنوان سمبلیک توسط این نیروی ویژه انجام می شود، پیام های گوناگونی دارد.

عبادی با اشاره به اینکه در این دنیای پرآشوب منطقه ایران با زحمات مسئولین ذی ربط در شرایط مطلوبی است، افزود: با توجه به اینکه در نوار مرزی هستیم این کار سمبلیک پیام امنیت مرزهای ما است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این با توجه به اینکه در آستانه ماه پربرکت بهمن هستیم این حرکت ها همواره پیش از آنکه از جنبه فیزیکی رکاب بزنید در درون حرکت عاشقانه ای است که شما را به حرکت فیزیکی وامی دارد و این پیام را به همه اهل دنیا می دهید.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، تحرک و ورزش به صورت فردی و گروهی را یکی از عوامل حفظ صحت و سلامت دانست و گفت: این حرکت درسی برای جوانانی است که دچار ولنگاری شده و شکار بیگانه می شوند.

عبادی ادامه داد: کار شما پیام تشویقی دارد که جوانان در هر شرایطی به خود جرات دهند و از این نوع کارها انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از دستاورهای این حرکت سملبیک پیام سلامت است، بیان داشت: سلامت روح و بدن با هم تأثیر متقابل دارند و لذا انسان هایی که از نظر بدن سالم هستند از نظر روحی نیز سالم هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه نشاط هم از ناحیه روان در بدن و هم از ناحیه بدن در روان تأثیر دارد، افزود: عده ای منفی باف که اسم سرگرمی های کاذب را شادی می دانند نتیجه آن انواع اعتیاد، ولنگاری و آسیب ها در جامعه است.