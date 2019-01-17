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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۹

حمید استیلی:

تیم ملی مقابل عراق به خواسته‌اش رسید/ ایران مدعی قهرمانی آسیاست

تیم ملی مقابل عراق به خواسته‌اش رسید/ ایران مدعی قهرمانی آسیاست

مدیر تیم ملی فوتبال امید معتقد است ایران در بازی برابر عراق به خواسته خودش که همان صدرنشینی در مرحله گروهی بود دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر،  حمید استیلی در خصوص مسابقه تیم های ملی ایران و عراق در پایان مرحله گروهی گفت: شاهد بازی مهم و حساسی بودیم. همچنین تیم ما تغییرات زیادی داشت. با این وجود به هدف خودمان رسیدیم.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: صدرنشینی برای تیم ما اهمیت داشت چرا که می تواند مسیر ما را در مراحل بعدی هموار کند با این وجود کسب تساوی هم ما را به خواسته خودمان می رساند که همین اتفاق افتاد.

استیلی در پایان گفت:ایران قطعا یکی از مدعیان جدی قهرمانی است. در این دوره تیم های عربستان، اردن، کره جنوبی و ژاپن را قدرتمند دیدم که قطعا مدعی هستند. امیدوارم مسیر خوبی در ادامه داشته باشیم و با ارائه نمایشی قابل قبول در ادامه راه هم موفق باشیم.

کد مطلب 4515727
ساناز سلیمان آبادی

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