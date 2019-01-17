به گزارش خبرگزاری مهر، حمید استیلی در خصوص مسابقه تیم های ملی ایران و عراق در پایان مرحله گروهی گفت: شاهد بازی مهم و حساسی بودیم. همچنین تیم ما تغییرات زیادی داشت. با این وجود به هدف خودمان رسیدیم.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: صدرنشینی برای تیم ما اهمیت داشت چرا که می تواند مسیر ما را در مراحل بعدی هموار کند با این وجود کسب تساوی هم ما را به خواسته خودمان می رساند که همین اتفاق افتاد.

استیلی در پایان گفت:ایران قطعا یکی از مدعیان جدی قهرمانی است. در این دوره تیم های عربستان، اردن، کره جنوبی و ژاپن را قدرتمند دیدم که قطعا مدعی هستند. امیدوارم مسیر خوبی در ادامه داشته باشیم و با ارائه نمایشی قابل قبول در ادامه راه هم موفق باشیم.