به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر پنج‌شنبه در دیدار جمعی از طلاب و کارکنان سازمان‌های مختلف که در موسسه علوم وحیانی اسراء برگزار شد، در ادامه تفسیر کلام امام علی(ع) در نهج البلاغه گفت: توبه بال انسان برای رهایی و بازگشت به خداوند است.

وی با تأکید بر اینکه شفیع هرکس بال توبه است، ادامه داد: ارحم الراحمین اولین و آخرین شفیع بشر است.

این استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه لغزش انسان توسط بال‌های توبه جبران می‌شود، افزود: زینت هرکس در جان شیرین او نهفته است.

وی با اشاره به اینکه توانایی علم تعبیر یک فن تخصصی و خدادادی است، گفت: از نظر قرآن دنیا به یک خواب شباهت دارد که هرکس فکر می‌کند در این دنیا دارایی متعلق به خود دارد در واقع در خواب عمیقی به سر می‌برد و بعد از بیداری هیچ چیز دستش را نمی‌گیرد.

نهج البلاغه کتاب درسی حوزه و دانشگاه شود

آیت الله جوادی آملی در ادامه با بیان اینکه باید نهج البلاغه در کنار قرآن کتاب درسی حوزه و دانشگاه شود، گفت: درست است که این کتاب مجموعه از نصایح و وعظ‌های جمع آوری شده توسط سید رضی است و شکل و قالب کتب درسی و علمی را ندارد اما باید در جواع علمی تدریس شود.

وی با تأکید بر اینکه نهج البلاغه برگرفته و در حد قرآن کریم است، اظهار کرد: برای اینکه این کتاب جنبه علمی و درسی پیدا کند باید توسط اهل فن تدوین و به صورت هدفمند جمع‌آوری شود.

این مفسر بزرگ قرآن کریم با بیان اینکه ایستادگی و خود اتکایی مسلمانان از همان ابتدا مورد عنایت خداوند بوده است، گفت: مسلمان باید مانند بذری باشد که دارای آب، هوا و تغذیه سالم و کامل است.

لزوم خود اتکایی مسلمانان

وی با اشاره به تشابه خود اتکایی مسلمانان به یک خوشه گندم، ادامه داد: یک خوشه گندم نه تنها دارای کمربند و پوشش لازم برای عدم تأثیرپذیری از گرما و سرما است، بلکه با پای خود روی زمین ایستاده و به هیچ خس و خاشاک و چوبی تکیه ندارد.

آیت الله جوادی آملی با تأکید بر اینکه هرکس غیر از خدا حرف می‌زند بیگانه محسوب می‌شود، گفت: هرکس حرف از اسلام می‌زند باید روی پای خود ایستاده و مقاومت کند.

وی با گلایه از برخی از افراد مسئول که اسلامی حرف می‌زنند اما غیر اسلامی فکر می‌کنند، گفت: اسلام دین عزیز پروری است و یک مسلمان باید تنها به آیات قرآن تکیه و عمل کند.

همه باید برای کاهش محرومیت تلاش کنند

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه توسل به ائمه اطهار(ع) عین توسل به خداست، گفت: برای رسیدن به خدا نیاز به واسطه و توسل به اغیار نیست و یک مسلمان باید محکم و مستقل باشد.

وی با تأکید بر اینکه ایران اسلامی به برکت قرآن و عتر همه چیز دارد، گفت: محرومیت امر بسیار نامطلوب و دردناکی است لذا باید هرکس حتی اگر مال کمی دارد، دست بخشنده داشته باشد و برای کاهش محرومیت تلاش کند.