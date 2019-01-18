شهرام محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست تیم خاتم اردکان در لیگ برتر والیبال گفت: در مجموع بازی بدی نبود ولی مسابقه کیفیتی نداشت و در واقع بین تیم بد و بدتر تیم بد پیروز شد.

بازیکن تیم خاتم درباره نتایج کسب شده تیم با وجود مهره‌های خوب در این تیم گفت: مهره خوب به چه کسی می گویید؟ تیم کلا سه، چهار بازیکنی دارد که قبلا در تیم ملی بوده اند. هجمه‌ای که به تیم وارد می شود که چون پر مهره است باید نتایج خوبی بگیرد، اشتباه است. چند تیم از ما بهتر هستند. به غیر از تیم شهرداری ورامین سایر تیم ها از نظر مهره از ما بهتر هستند. تلاش می کنیم تا نتایج خوبی کسب کنیم. در حال حاضر نیز در رده سوم هستیم و نتایج بدی به دست نیاورده ایم. می توانستیم بهتر از این هم باشیم. برای بهتر شدن تلاش می کنیم تا در پلی آف نتایج بهتری کسب کنیم و به هدفی که مدنظرمان است دست یابیم.

ملی پوش سابق تیم ملی درباره رقابت نزدیک تیم ها با یکدیگر نیز گفت: شاید این قضیه برای تماشاگران جذاب باشد. وقتی بازی ۵ سته می شود همه می گویند چه لیگ جذاب و خوبی اما زمانی که در بازی ها ریز می شوید متوجه خواهید شد که مسابقات کیفتی ندارد و فقط دیدنی هستند! کسانی که والیبال را حرفه ای دنبال نمی کنند لیگ برایشان جذاب است.

محمودی تاکید کرد: هشت یا ۹ بازیکن خارج از ایران مشغول هستند و از تیم های داخلی جدا شدند. جایگزین مناسبی هم برای آنها نبود. بازیکنان خارجی خوب نیز به لیگ تزریق نشد. کیفیت لیگ نسبت به سال های گذشته افت کرده است. شاید رقابت ها جذاب و دیدنی باشد اما کیفیتی ندارد.

بازیکن تیم والیبال خاتم ادامه داد: برنامه ریزی مسابقات را طوری تنظیم کرده‌اند که تا پایان سال مسابقات تمام شود و این به ضرر تیم ها خواهد بود مخصوصا تیم های شهرستانی که باید مدام در پرواز باشند. با تصمیمی که گرفتند فشار زیادی به تیم ها وارد خواهد شد. امیدوارم سال‌های آینده شرایط لیگ بهتر شود. امسال لیگ خوبی نداریم، ان شاءالله سال های بعد با جذب اسپانسرها بتوانیم بازیکنان را در داخل ایران حفظ و یا حتی بازیکنان خوب خارجی جذب کنیم تا کیفیت لیگ افزایش یابد.

وی درباره عدم استفاده از ویدئو چک در رقابت‌های لیگ برتر والیبال نیز گفت: می ترسم چیزی بگویم دوباره به کمیته انضباطی دعوت شوم! چه بگویم. امیدوارم مسئولان خودشان وضعیت را ببینند. تمام بازی‌ها به جنجال کشیده می شود و دلایل متفاوتی دارد. یک دلیلش بحث مدیریتی است که ناظر بازی باید کنترل کند. بحث دیگر داوری است که با ویدئو چک می توان آنرا کنترل کرد. اگر قرار است باشگاه ها ویدئو چک را تهیه کنند باید باشگاه را مجبور به انجام این کار کنند و اگر قرار است فدراسیون در اختیار باشگاه قرار دهد باید این کار نهایی شود. به هر حال فدراسیون باید از تکنولوژی و توانش استفاده کند تا لیگ خوبی را برگزار کند.

محمودی افزود: از همین لیگ جاری شش، هفت بازیکن باید به تیم ملی ملحق شوند تا در کنار لژیونرها برای تیم ملی بازی کنند. نیاز است تا بازیکنان داخلی آمادگی خود را حفظ و در سطح بالا بازی کنند در غیر این‌صورت نمی توانند به تیم ملی کمک کنند.

ملی پوش سابق تیم ملی درباره رویدادهای پیش روی تیم ملی از جمله انتخابی المپیک ۲۰۲۰ در سال آینده نیز گفت: در گروه خوبی قرار داریم. یک بازی سخت مقابل تیم روسیه خواهیم داشت. تیم کوبا نیز تیم جوان و خوبی است. مکزیک هم تیم خوبی دارد. فدراسیون باید برنامه ریزی خوبی انجام دهد تا نتیجه بگیریم. اما در حال حاضر فدراسیون در بلاتکلیفی است. مشخص نیست در آینده چه اتفاقی رخ می دهد. باید هر چه سریعتر تکلیف فدراسیون مشخص شود و برنامه ریزی برای اردوهای ملی و تیم ملی صورت گیرد تا تیم ملی با تمام توان در رقابت ها حاضر شود. اگر به المپیک صعود کنیم نتیجه تاریخی خواهد بود و این دور از دسترس نیست.