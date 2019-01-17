سردار امیر حسین یاوری عصر پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاح میدان تیر نیروی انتظامی شهرستان دیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از کم کردن آموزش‌های تئوری در ناجا خبر داد و اظهار داشت: برنامه نیروی انتظامی کاهش کارهای تئوری و افزایش آموزش های مهارتی است و از این آموزش ها نهایت استفاده را باید برد.

یاوری تصریح کرد: آموزش‌های مهارتی در ناجا به بهترین شکل در حال انجام است و در یک سال گذشته در اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه تدریس نزدیک به شش میلیارد تومان صرفه جویی شده است.

وی با بیان اینکه از سال آینده ایست بازرسی‌ها و موضوعات مربوط به گشت‌ها تقویت و بیشتر کنترل می‌شود گفت: برنامه نیروی انتظامی کاهش کارهای تئوری و افزایش آموزش های مهارتی است و از این آموزش ها نهایت استفاده را باید برد.

معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از کاهش صدمات عملیات‌های پلیسی خبر داد و خاطر نشان کرد: این یک افتخار برای مجموعه نیروی انتظامی است که بتواند برای مردم به بهترین شکل و با کمترین هزینه کار کند.

سردار امیر حسین یاوری گفت: در حال حاضر در قرارگاه جهادی نمرات تیراندازی، دفاع شخصی، آمادگی جسمانی و دانش های مهارتی نیروها آزمون می شود.

یاوری ضمن تقدیر از تلاش‌های فرماندهی انتظامی شهرستان دیر برای راه انداز مجموعه میدان تیر دیر، گفت: حضور نیروهای مختلف انتظامی استان در این میدان در آینده می تواند باعث رونق بیشتر در این شهرستان شود.