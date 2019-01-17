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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۳۰

معاون ناجا:

آموزش‌های مهارتی در ناجا تقویت می‌شود

آموزش‌های مهارتی در ناجا تقویت می‌شود

بوشهر - معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی(ناجا) گفت: تقویت آموزش‌های مهارتی و صرفه جویی در هزینه‌ها از جمله برنامه‌هایی است که در ناجا دنبال می‌شود.

 سردار امیر حسین یاوری عصر پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاح میدان تیر نیروی انتظامی شهرستان دیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از کم کردن آموزش‌های تئوری در ناجا خبر داد و اظهار داشت: برنامه نیروی انتظامی کاهش کارهای تئوری و افزایش آموزش های مهارتی است و از این آموزش ها نهایت استفاده را باید برد.

یاوری تصریح کرد: آموزش‌های مهارتی در ناجا به بهترین شکل در حال انجام است و در یک سال گذشته در اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه تدریس نزدیک به شش میلیارد تومان صرفه جویی شده است.

وی با بیان اینکه از سال آینده ایست بازرسی‌ها و موضوعات مربوط به گشت‌ها تقویت و بیشتر کنترل می‌شود گفت: برنامه نیروی انتظامی کاهش کارهای تئوری و افزایش آموزش های مهارتی است و از این آموزش ها نهایت استفاده را باید برد.

معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از کاهش صدمات عملیات‌های پلیسی خبر داد و خاطر نشان کرد: این یک افتخار برای مجموعه نیروی انتظامی است که بتواند برای مردم به بهترین شکل و با کمترین هزینه کار کند.

سردار امیر حسین یاوری گفت: در حال حاضر در قرارگاه جهادی نمرات تیراندازی، دفاع شخصی، آمادگی جسمانی و دانش های مهارتی نیروها آزمون می شود.

یاوری ضمن تقدیر از تلاش‌های فرماندهی انتظامی شهرستان دیر برای راه انداز مجموعه میدان تیر دیر، گفت: حضور نیروهای مختلف انتظامی استان در این میدان در آینده می تواند باعث رونق بیشتر در این شهرستان شود.

کد مطلب 4516113

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