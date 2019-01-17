  1. استانها
  2. یزد
۲۷ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۵۶

رئیس شورای شهر تفت عنوان کرد:

ضرورت توجه جدی‌تر به داستان‌های بومی و محلی در جشنواره‌ها

ضرورت توجه جدی‌تر به داستان‌های بومی و محلی در جشنواره‌ها

یزد ـ رئیس شورای شهر تفت بر ضرورت توجه جدی‌تر به داستان‌های بومی و محلی در جشنواره‌ها تاکید کرد.

یزد ـ رئیس شورای شهر تفت از برگزاری جشنواره‌های قصه‌گویی به عنوان رویدادهای مهم فرهنگی یاد کرد و گفت: این جشنواره‌ها هم احیاگر سنت‌ها و هم معرف مفاخر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین بهارستان امروز در مراسم اختتامیه جشنواره قصه گویی چله انقلاب که به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد در مجتمع خیریه فاطمه الزهرا (س) برگزار شد، اظهار داشت: امروزه گوش فرا دادن به قصه و داستان کمرنگ شده و فضای مجازی و بازی‌های رایانه ‌ای، لذت شنیدن قصه را از نسل امروز گرفته است.

وی با اشاره به اینکه کودکان ما با شنیدن قصه‌ها هم پند می‌گیرند و هم برای مشکلات خود راهکارهای هوشمندانه پیدا می‌کنند، افزود: جشنواره‌های قصه‌گویی می‌تواند احیاگر سنت زیبای قصه‌گویی باشد.

بهارستان خواستار توجه جدی‌تر به داستان‌های بومی و محلی شد و بیان کرد: این داستان‌ها تاریخ و فرهنگ یک منطقه را با خود به همراه دارند و با شنیدن این قصه‌ها می‌توان به شناخت بهتری از تاریخ هر منطقه دست یافت.

رئیس شورای شهر تفت خاطرنشان کرد: اگر تاریخ و فرهنگ خود را بشناسیم و بدانیم در گذشته‌های دور در شهر و دیارمان چه گذشته، آنگاه راحت‌تر می‌توانیم هویت خود را به آیندگان و نسل امروز منتقل کنیم.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت پرداختن به داستان زندگی مفاخر عنوان کرد: امروز بسیاری از مردم از داستان زندگی پهلوانان بزرگ یزد و تفت بی‌خبرند و نمونه آن پهلوان یزدی است که بی‌شک قصه او که یک پهلوان نامدار جهانی بود، می‌توند برای همه مردم جذابیت داشته باشد.

کد مطلب 4516125

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها