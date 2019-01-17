یزد ـ رئیس شورای شهر تفت از برگزاری جشنوارههای قصهگویی به عنوان رویدادهای مهم فرهنگی یاد کرد و گفت: این جشنوارهها هم احیاگر سنتها و هم معرف مفاخر هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین بهارستان امروز در مراسم اختتامیه جشنواره قصه گویی چله انقلاب که به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد در مجتمع خیریه فاطمه الزهرا (س) برگزار شد، اظهار داشت: امروزه گوش فرا دادن به قصه و داستان کمرنگ شده و فضای مجازی و بازیهای رایانه ای، لذت شنیدن قصه را از نسل امروز گرفته است.
وی با اشاره به اینکه کودکان ما با شنیدن قصهها هم پند میگیرند و هم برای مشکلات خود راهکارهای هوشمندانه پیدا میکنند، افزود: جشنوارههای قصهگویی میتواند احیاگر سنت زیبای قصهگویی باشد.
بهارستان خواستار توجه جدیتر به داستانهای بومی و محلی شد و بیان کرد: این داستانها تاریخ و فرهنگ یک منطقه را با خود به همراه دارند و با شنیدن این قصهها میتوان به شناخت بهتری از تاریخ هر منطقه دست یافت.
رئیس شورای شهر تفت خاطرنشان کرد: اگر تاریخ و فرهنگ خود را بشناسیم و بدانیم در گذشتههای دور در شهر و دیارمان چه گذشته، آنگاه راحتتر میتوانیم هویت خود را به آیندگان و نسل امروز منتقل کنیم.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت پرداختن به داستان زندگی مفاخر عنوان کرد: امروز بسیاری از مردم از داستان زندگی پهلوانان بزرگ یزد و تفت بیخبرند و نمونه آن پهلوان یزدی است که بیشک قصه او که یک پهلوان نامدار جهانی بود، میتوند برای همه مردم جذابیت داشته باشد.
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