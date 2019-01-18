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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۰

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

کاهش دید افقی در پی گرد و غبار شدید در محور دهلران

کاهش دید افقی در پی گرد و غبار شدید در محور دهلران

ایلام - رئیس پلیس راه ایلام از کاهش دید افقی در پی گرد و غبار شدید در محور دهلران خبر داد.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تشکر از عوامل  اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای به دلیل حضور موثر در محورهای مواصلاتی استان گفت: در حال حاضر تمامی محورهای برون شهری استان باز بوده و تردد در آنها جریان دارد.

وی تصریح کرد: پدیده مه گرفتگی در محور قلاجه و همچنین گرد و خاک شدید در محور دهلران که موجب کاهش دید افقی شده از رانندگان تقاضا می شود با رعایت سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی رانندگی کنند.

وی افزود: با توجه به کوهستانی بودن استان ایلام و بارش برف در بعضی از محورهای استان، رانندگان  ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و به همراه داشتن تجهیزات زمستانه، از انجام حرکات حادثه‌ساز خودداری کنند.

کد مطلب 4516288

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