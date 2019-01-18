کاهش دید افقی در پی گرد و غبار شدید در محور دهلران

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تشکر از عوامل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای به دلیل حضور موثر در محورهای مواصلاتی استان گفت: در حال حاضر تمامی محورهای برون شهری استان باز بوده و تردد در آنها جریان دارد.

وی تصریح کرد: پدیده مه گرفتگی در محور قلاجه و همچنین گرد و خاک شدید در محور دهلران که موجب کاهش دید افقی شده از رانندگان تقاضا می شود با رعایت سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی رانندگی کنند.

وی افزود: با توجه به کوهستانی بودن استان ایلام و بارش برف در بعضی از محورهای استان، رانندگان ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و به همراه داشتن تجهیزات زمستانه، از انجام حرکات حادثه‌ساز خودداری کنند.