به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به همت عقیدتی سیاسی پادگان ۰۲ نیروی زمینی ارتش از تاریخ ۱ بهمن آثار برگزیده نهمین جشنواره فیلم «عمار» برای سربازان تحت آموزش و کارکنان پایور و وظیفه اکران می شود.
از آثار این جشنواره میتوان به مجموعه «ایران ۲۰»، «ارباب جنگ»، «خاطرات رضاخانی»، «بابای شکلاتی» و مستند «خشابهای خالی» اشاره کرد.
مستند «خشابهای خالی» روایتی از زندگی و اقدامات شهید مصطفی اطاعتی افسر نیروی مخصوص ارتش را بازگو میکند که به طور مخفیانه علیه رژیم پهلوی فعالیت میکرده است، اثری به کارگردانی سمیه ذاکری که در واحد مستند عمار تولید شده و مدتی قبل توسط مرکز عقیدتی و سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد.
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