راه ارتباطی ۳۱روستای آذربایجان غربی مسدود است/افت دمای هوا

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پی بارش برف سنگین طی دو روز اخیر روز جمعه شاهد کولاک در بسیاری از مسیرها و راه های ارتباطی بودیم افزود: هم اکنون به دلیل کولاک راه ارتباطی ۲۵ روستا در ارومیه، دو روستا در مهاباد، دو روستا در تکاب، یک روستا در سلماس به همراه یک روستا در شهرستان نقده مسدود است.

وی با بیان اینکه تمامی راه ها و محورهای ارتباطی استان باز بوده و تردد ادامه دارد اضافه کرد: ۶۸ اکیپ راهداری در محورهای استان مستقر بوده و عملیات برفروبی، نمک پاشی، یخ زدایی در این محورهای ارتباطی با آمادگی کامل نیروها در حال انجام است.

شکری با بیان اینکه به دلیل برودت بسیاری از محورهای ارتباطی شده لغزنده است گفت: مسافران و شهروندانی که قصد تردد در محورهای ارتباطی استان بخصوص گردنه مایین بلاغ، ایرانخواه و زمزیران را دارند زنجیرچرخ به همراه داشته و موارد ایمنی را رعایت کنند.

مدیرکل راهداری و حل و نقل جاده ای آذربایجان غربی یاد آور شد:امسال ۱۹ دستگاه مکانیزه نمک پاش در ۳۱ راهدارخانه ثابت استان نیز مستقر شده و با تلاش نیروهای راهداری مصالح مورد نیاز شامل شن و ماسه و نمک برای پخش در جاده ها و جلوگیری از یخبندان در محورهای ارتباطی به پایگاه های ثابت انتقال یافته است.

بر اساس اعلام هواشناسی آذربایجان غربی نیز با توجه به بارش برف و کاهش دید، اختلال در ترددهای جاده ای و گردنه های استان از روز جمعه با خروج سامانه بارشی و ریزش هوای سرد، افت محسوس دما بین ۸ تا ۱۰ درجه سلسیوس رخ خواهد داد و هم اکنون شاهد افت شدید دما در شهرهای استان هستیم.