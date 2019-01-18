آخرین وضعیت جاده های ایلام/مسیرهای ارتباطی باز هستند

رئیس پلیس راه استان ایلام در این ارتباط در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از اوایل بامداد امروز با توجه به این که بارش برف در بسیاری از محورهای استان را داشتیم، در حال حاضر مشکلی در محورهای مواصلاتی نداریم و تردد در آنها در جریان است.

سرهنگ رضا همتی زاده افزود: به واسطه یخ زدگی در بسیاری از محورهای مواصلاتی به خصوص محور ایلام- ایوان- اسلام آباد و محور ایلام- سرابله- کرمانشاه نیروهای خدمات رسان راهداری با حضور خود در کنار عوامل پلیس راه استان محورها را نمک پاشی و برف روبی کردند و باعث شد که تمامی محورهای مواصلاتی در حال حاضر باز و تردد در آنها در جریان است.

همتی زاده عنوان کرد: در حال حاضر گرد و غباری بر روی شهرستان دهلران و محورهای مواصلاتی این شهرستان حکم فرمااست و باعث کاهش میدان دید شده است.

وی افزود: به رانندگانی که قصد سفر در این محورهای مواصلاتی را دارند توصیه می کنیم سرعت مطمئنه را داشته داشته باشند.

رئیس پلیس راه ایلام اظهار داشت: همچنین در محور ایلام- اسلام آبادصبح امروز نیز بارش خفیف برف رخ داد و هم اکنون نیز پدیده مه گرفتگی در این محور مشاهده می شود.

وی افزود: با توجه به بارش برف در گردنه ها و مناطق کوهستانی استان رانندگان از ترددهای غیر ضروری در این مسیرها اجتناب کنند و رانندگانی که قصد دارند در این محورها تردد کنند به همراه داشتن تجهیزات ایمنی و زمستانه به خصوص زنجیر چرخ الزامی است.