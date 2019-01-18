دستاوردهای انقلاب اسلامی تبیین شود/ لزوم توجه به نیازهای مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با تسلیت شهادت حضرت زهرای مرضیه (س) و گرامیداشت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: ریشه انقلاب اسلامی فاطمی است و همانگونه که حضرت زهرا اول شهیده راه ولایت بود ، ملت بزرگ ایران نیز با تاسی به سیره حضرت پاسداران حریم ولایت اند.

وی فاطمه زهرا را الگویی برای همه عالم دانست و بیان کرد: فاطمیه و عاشورا حاصل فراموشی پیام غدیر است .

خطیب جمعه با اشاره به تقارن چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با فاطمیه ، ضمن تاکید بر رعایت حرمت ایام عزای بزرگ بانوی عالم هستی و پرهیز از هرگونه اقدام خلاف وحدت امت اسلامی عنوان کرد: امروز بازگویی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی ضروری است.

محمودی اظهار داشت: در شرایطی که دشمن با بزرگنمایی مشکلات به جنگ با نظام کارآمد دینی آمده است ، بیان دستاوردها و خدمات نظام اسلامی در ۴ دهه گذشته یک ضرورت است که باید نخبگان و دلسوزان نظام در سراسر کشور این رسالت سنگین را به خوبی انجام دهند.

وی به برخی دستاوردهای انقلاب اسلامی در ۴ دهه گذشته در حوزه های مختلف از جمله عمران و آبادانی، علو و فن آوری، دانش صلح آمیز هسته ای، محرومیت زدایی، موفقیت های پزشکی، پیشرفت در حوزه سایبری و صدها مورد دیگر گفت: این پیشرفت ها در شرایطی حاصل شد که علاوه بر جنگ تحمیلی و توطئه های مختلف دشمن ، کشور در شرایط تحریم نیز بسر برده و می برد.

امام جمعه در پایان این بخش به برنامه های دهه فجر اشاره و خاطر نشان ساخت: برنامه های دهه فجر مردمی برگزار و از ظرفیت مردم استفاده حداکثری شود.

محمودی به موضوع بازداشت خبرنگار و مجری زن ایرانی شبکه انگلیسی پرس تی وی اشاره و با محکوم نمودن این حرکت و اقدام زشت و غیرانسانی عنوان کرد: این اقدام زشت بار دیگر ماهیت خبیث مدعی دروغین حقوق بشر را برملا کرد.

وی به سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه اشاره و بیان داشت: آمریکا عامل بی ثباتی در منطقه است و سفر وزیر خارجه این کشور و دوره گردی او نشان از شکست این جرثومه فساد دارد.

نکوداشت یاد و خاطره محدث کبیر حاج شیخ عباس قمی (ره) و تجلیل از مقام علمی و معنوی آن عالم عامل و نیز تبیین اعدام انقلابی حسنعلی منصور در سال ۴۳ از دیگر موارد مطرح شده در خطبه ها بود.

لزوم توجه به نیازهای مردم

شیخ محمد جمالی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت در مسجد جامع خلفای راشدین کنگان با تاکید بر لزوم رعایت حقوق والدین از طرف فرزندان اظهار داشت: خانواده رکن اساسی اجتماع است و مرکب از سه ضلع پدر، مادر و فرزندان است.

امام جمعه اهل سنت کنگان گفت: پدر و مادر دو قائمه اساسی و بنیادین خانواده هستند و در اسلام پدر و مادر جایگاه ویژه دارند و بعد از خدا برترین جایگاه اخلاقی، پدر و مادرند و خداوند در قرآن کریم فرزندان را به پاسداشت این جایگاه سفارش کرده است.

وی حفظ حرمت پدر و مادر و احسان به آنان در میان خویشان را در درجه اول اهمیت دانست. و افزود: احترام به والدین نه تنها در دنیا حتی بعد از فوت را نباید فراموش کرد و دادن خیرات و صدقات و طلب مغفرت برای آنان در آخرت را نباید فراموش کرد.

جمالی در خطبه دوم نماز به ضرورت تبین دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در مقطع حساس کنونی، بیان کارآمدی نظام دینی مستلزم برنامه‌ریزی جامع و فراگیر، با همکاری مردم و تمامی دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به لزوم پاسخگوئی به مشکلات جامعه، تلاش در راستای رضایت‌مندی مردم را بسیار مهم تلقی کرد و صدای مردم شنیدن و به حرف‌های آنها توجه کردن را لازم و ضروری دانست و گفت: باید روحیه پرسشگری در بین مردم تقویت کرد و امید را به جامعه تزریق کرد.

خطیب جمعه اهل سنت کنگان خاطرنشان کرد: بیان واقعیت‌ها موجب اعتماد عمومی می‌شود، بنابرین باید منتقد خود باشیم و عملکرد خود را زیر ذره‌بین ببریم و مخاطبان را درک کنیم و به حل مسائلی که در اجتماع وجود دارد بپردازیم.

وی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌ها و خدمات و کارهای بسیار بزرگی که در این مدت انجام گرفته، از مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه فرماندار کنگان قدردانی کرد و مردمی بودن را مهمترین وجهه انقلاب اسلامی دانست و لزوم توجه بیشتر به مردم را مورد تاکید قرار داد.

خوی استکباری جز ذات دشمن است

حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان با تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) گفت: ایشان در زمانی که جامعه گرفتار فتنه شده بود با ورود به مسجد و خطبه خواندن وضعیت را تبیین می کند. می فرماید: مهاجر و انصار به چه دلیل این کار کردند و علی را خانه نشین کردند.

وی اضافه کرد: ولایت و حکومت یک نفر و چند نفر نیست. امت اسلام وابسته به این موضوع است نباید مصلحت اسلام را برای منافع زودگذر دنیا را برگزینیم. در اموری که به مصلحت اسلام بر می گردند با منافع حزبی نباید ذبح شود.

امام جمعه موقت آبدان افزود: باید مواظب باشیم مبانی انقلاب و اسلام از بین نرود. انقلاب اسلامی یکی حکومت فردی را به حکومت مردمی تبدیل کرد و با استقرار ولایت الله جامعه را احیا کرد.

وی تصریح کرد: اینکه انقلاب ۴۰ سال در مقابل طوفان‌ها ایستاده به دلیل ولایت مداری مردم است. دشمن در این ۴۰ سال پشت مرزهای ما مانده است و ان شاء الله با همت و تلاش مردم و جوانان جرات نزدیک شدن به حریم ایران و به حریم ولایت را به گور خواهند برد.

وی ادامه داد: کوته فکری است که فکر کنیم گرگ از خوی درندگی خود دست بر می دارد، خوی استکباری جز ذات دشمن است. دنیای امروز تقابل دو نظام حق و باطل است و حیات استکبار با خون ملت هاست. اگر کشوری راه تغذیه آنها را سد کنند با تمام قدرت در پی حذف آن هستند.

حجت الاسلام پهلوزاده خاطرنشان کرد: حضرت امام زنده است، چون راه او زنده است. فتنه هایی برای اسلام دیده اند از جمله حرکت انقلاب را منحرف کنند.

تناقض آشکار مدعیان دروغین آزادی

حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در خطبه‌های امروز نماز جمعه سیراف اظهار داشت: ۲۹ دی ماه مصادف با پایان جنگ ۲۲ روزه در نوار غزه، جهت تکریم و تجلیل از مقاومت و حماسه مردم این منطقه، از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «روز غزه» نامگذاری شده است.

وی اضافه کرد: به‌رغم فشار و محاصره، گروه‌های مقاومت مانند حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه رشد زیادی کرده و مانع طرح های توسعه طلبانه رژیم غاصب صهیونیستی شده‌اند. رژیم صهیونیستی طی سه جنگ نابرابر و سنگین سعی کرد مقاومت را در غزه نابود کند، اما موفق نشد و بلکه هر بار شکست تازه ای در کارنامه خود ثبت کرد.

امام جمعه سیراف تصریح کرد: آینده فلسطین و نوار غزه روشن است، طبق پیش بینی رهبر معظم انقلاب، فلسطینی ها در آینده نزدیک به پیروزی نهایی می رسند، چون اهل مقاومت هستند.

عاشوری با تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) خاطرنشان کرد: در تاریخ مظلومیت شیعه ، شاید واقعه ای جانگدازتر و جانسوزتر از شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا(س) نباشد، چراکه شهادت ایشان در واقع علاوه بر جایگاه والا و بی نظیری که آن حضرت نزد خداوند، رسول گرامی اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) دارند.

وی ادامه داد: حضرت زهرا(س) بهترین راه برای مبارزه با برنامه تخطئه و فریب دشمن را آگاهی رساندن و بصیرت افزایی درباره تبیین شخصیت ولی زمان و ویژگی های متمایزکننده او قرار داده بود. به همین دلیل در مواقع مختلف از مجاهدت های حضرت علی(ع) در لحظه های سرنوشت ساز جنگ های صدر اسلام سخن می گفت و رشادت ها و جانبازی ها و دلاوری های مولی امیر المومنین علی (ع) را به خاطر مردم می آورد.

امام جمعه بندر سیراف افزود: یکی دیگر از اقدام های روشنگرانه آن حضرت، افشای ماهیت جریان براندازی و بیان ریشه های سیاست ستیز با علی(ع) بود. آن حضرت معتقد بود کسانی که علی(ع) را از صحنه بیرون کرده اند، از شدت عمل او در برابر مخالفان دین و قاطعیتش در مقابل دشمنان اسلام و زیاده خواهان و افزون طلبان بیم دارند، آنان می دانند علی(ع) در اجرای عدالت ذره ای کوتاهی نخواهد کرد و در راه تحقق احکام الهی از مرگ نمی هراسد، ازاین رو او را کنار زدند تا به آسانی به اهداف شخصی و خواسته های نفسانی شان دست یابند.

وی با بیان اینکه بازداشت مجری شبکه پرس تی وی تناقض آشکار مدعیان دروغین آزادی بیان است گفت: این حادثه علاوه بر اینکه نقض آشکار حقوق بین الملل است، به دلیل اینکه نامبرده شهروند آمریکا نیز محسوب می شود، نقض آشکار آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای در کشوری است که مدعی دفاع از حقوق بشر بوده و به خود اجازه می دهد به همین بهانه سایر کشورها را تحت فشار قرار دهد.

عاشوری ادامه داد: در این خصوص سزاوار است علاوه بر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های مردم نهاد برای آزادی ایشان حداکثر ظرفیت خود را به کار انداخته و با محکوم کردن این اقدام غیرقانونی، آزادی این خبرنگار متعهد را خواستار شوند.

خطیب نماز جمعه بندر سیراف به اهداف سفر منطقه ای وزیر خارجه آمریکا و نشست لهستان پرداخت و بیان کرد: وزیر خارجه آمریکا هدف خود از سفر به برخی کشورهای منطقه را معرفی کشورمان به عنوان عنصر بی‌ثبات‌ساز منطقه معرفی کرده که در نهایت قرار است منجر به برگزاری یک همایش بین المللی دو روزه طی روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن در لهستان شود.

وی اضافه کرد: در راستای تحلیل اهداف آمریکا از این سفر می توان به طرح ۱۹ ماده ای کنگره آمریکا اشاره کرد که اخیرا برای اعمال فشار مضاعف بر ایران در دستورکار قرار داده است. بر اساس طرح مذکور، هدف اصلی آمریکا فشار بر ایران در راستای تغییر رفتار ایران در منطقه است. نوک پیکان فعالیت‌های منطقه‌ای آمریکا تحدید فعالیت های نیروی قدس سپاه است.

عاشوری اظهار داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در راستای افزایش فشار بر ایران، کارگروه مشترکی را برای ایجاد نارضایتی داخلی در ایران تشکیل داده‌اند. طبق گزارش پایگاه اکسیوس آمریکا، فعالیت این کارگروه مشترک تلاش برای تشویق اعتراضات در داخل ایران و افزایش فشار بر دولت ایران است.

وی تاکید کرد: برگزاری همایش ضد ایرانی در اروپا (لهستان)، بار دیگر این گزاره را تأیید می کند که اروپا نیز عملا در زمین بازی ایران هراسانه آمریکا وارد شده و در حال ایفای نقش است.

امام جمعه سیراف افزود: به رغم برگزاری مکرر این نشست‌ها در طول ۴۰ سال گذشته، امروز جمهوری اسلامی ایران نه تنها از بین نرفته، بلکه قدرت اول منطقه شده است و از سوی دیگر، افراد شرکت کننده در همایش مطرح شده، همه یا از بین رفته اند، یا در وضع اسفناکی به سر می برند.

وی بیان کرد: بی شک افراد شرکت کننده در نشست ورشو نیز به وضعیت مشابه آنان دچار خواهند شد، اما جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه به راه خود ادامه خواهد داد.