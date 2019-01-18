به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مقاله شماره‌های دهم و یازدهم فصلنامه مطالعات روابط فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با موضوعات «ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی، راهکارهای فرهنگی مقابله با آن» و «دیپلماسی فرهنگی در شرایط تحریم» منتشر شد.

مرکز مطالعات راهبردی و روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به منظور تمرکز داده‌های فکری و تولید ادبیات تخصصی در حوزه روابط فرهنگی بین‌المللی به اهتمام اهالی فرهنگ و پژوهشگران فرهنگی، اقدام به انتشار فراخوان فصلنامه مطالعات روابط فرهنگی بین‌المللی کرده است.

از این رو، این مرکز فراخوان مقاله شماره‌های دهم و یازدهم فصلنامه مطالعات روابط فرهنگی بین‌المللی را منتشر کرد وعلاقه‌مندان برای ارسال مقالات می‌توانند به پایگاه اینترنتی http://www.culturalrelation.ir/ مراجعه کنند.

موضوعات فراخوان شماره بهار ۱۳۹۸ شامل ریشه‌ها و علل ایران‌هراسی، اشکال ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی در کشورهای منطقه و راهکارهای فرهنگی مقابله با آن (افغانستان، آذربایجان، عراق، سوریه، لبنان، پاکستان، ترکیه و آسیای میانه)، بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های مقابله با دگرهراسی در جهان و ایران‌هراسی در رسانه‌های خارجی می‌شود.

مدل‌شناسی مقابله با ایران‌هراسی در رسانه‌های ایران، ارزیابی سیاست ایران در مقابله با ایران‌هراسی، ارزیابی تأثیر گفتمان و عمل تقریب در مقابله با ایران‌هراسی، گردشگری و نقش و تأثیر آن در مقابله با ایران‌هراسی، دیپلماسی و نقش آن در مقابله با ایران‌هراسی و فضای مجازی و گسترش/کاهش ایران‌هراسی از دیگر عناوین این فراخوان این شماره است.

بررسی و تحلیل تأثیر عامل سیاست در تشدید شیعه‌هراسی معاصر، گردشگری و نقش آن در ایجاد تصویر مثبت از جمهوری اسلامی ایران، تأثیر رسانه و فضای مجازی در گسترش ایران‌هراسی از دیگر عناوین فراخوان شماره دهم بشمار می‌رود.

در فراخوان شماره یازدهم این فصلنامه، مدل‌های عملکرد دیپلماسی فرهنگی سایر کشورها در شرایط تنگناهای اقتصادی، آسیب‌شناسی نظام برنامه و بودجه در حوزه فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی، صنایع فرهنگی و صادرات محصولات فرهنگی و جایگاه آن در مقابله تحریم، نقش سازمان‌های مردم نهاد «پیشبرد اهداف دیپلماسی فرهنگی در شرایط تحریم»، بررسی الگوها و روش‌های سایر کشورها در فعالیت‌های درآمدزای آموزشی و فرهنگی در عرصه‌های بین‌المللی آمده است.

ضرورت‌ها و زمینه‌های هم‌افزایی فعالیت‌های فرهنگی بین‌المللی در شرایط تحریم، نقش شبکه‌سازی مجازی در تقویت دیپلماسی فرهنگی در شرایط تحریم، گفت‌وگوهای فرهنگی و تأثیر آن در توسعه دیپلماسی فرهنگی در شرایط تحریم، فرصت‌ها و تهدیدهای تحریم در عرصه دیپلماسی فرهنگی، مدل اقتصاد مقاومتی دیپلماسی فرهنگی و ارزیابی دیپلماسی عمومی ایران در شرایط تشدید تحریم در بخش دیگر فراخوان شماره یازدهم این فصلنامه بدان اشاره شده است.