به گزارش خبرگزاری مهر، سردارهابیل درویشی در بازدید از پروژه های عمرانی نیروی انتظامی در اردبیل افزود: چند پروژه نیمه تمام نیروی انتظامی در استان اردبیل وجود دارد که تلاش می شود با تامین اعتبار تکمیل و به بهره برداری برسد.

وی با تاکید برلزوم تسریع در اجرای پروژه های عمرانی نیروی انتظامی یادآور شد: با توجه به هماهنگی و همکاری مستمر بین فرماندهان نیروی انتظامی و استاندار اردبیل مشکل خاصی در زمینه اجرا طرح های این حوزه وجود ندارد.

مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا با اشاره به اقدام برای ساخت و تکمیل دو واحد از کلانتری های استان با همکاری استانداری اردبیل ادامه داد : اقدامات مناسبی نیز برای تکمیل مرکز آموزشی مشگین شهر انجام شده است.

به گفته وی طرح افزایش یک گردان در مرکز آموزشی مشگین شهر از جمله این اقدامات است که با تصویب در کمیسیون تلفیق احداث آنها آغاز می شود.

درویشی در عین حال هدف ازحضور در استان اردبیل را تامین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه های نیروی انتظامی عنوان کرد.

استاندار اردبیل هم در این بازدید متذکر شد: برخی از پروژه ها نیروی انتظامی اردبیل برای تکمیل نیاز به اعتباراتی دارند که از محل منابع بنیاد تعاون و اعتبارات استانی تامین می شود.

اکبر بهنام جو تاکید کرد که در سفر مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا پروژه های در دست اجرای نیروی انتظامی، اعم از کلانتری، پادگان ها، مرکز آموزشی مشگین شهر، مهمانسرا و آمفی تئاتر مورد بازدید و بررسی کارشناسی قرار گرفت.