تهران امن ترین پایتخت جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، در مجمع خیرین امین (امنیت ساز)، امنیت را امری مهم عنوان کرد و گفت: امنیت بسترساز است و امروز همه ما بر آن واقف هستیم که امور جامعه به امنیت وابستگی دارد.

وی با اشاره به شرایط فعلی حوزه کاری پلیس پایتخت، در رسیدگی به امور اجتماعی و انتظامی شهر تهران، افزود: در حال حاضر، روزانه ۴۷ تا ۵۰ هزار شهروند به یگان های انتظامی در سطح پایتخت مراجعه می کنند و این آمار بدون احتساب تعداد متهمان و متخلفان است. در کشور ما نقطه اتکا در همه بخش ها، مردم هستند و در حوزه امنیت نیز رویکرد نیروی انتظامی، مردم محوری است.

رئیس پلیس پایتخت، تصریح کرد: از جمله پیشرفت های قابل توجه پلیس در امور انتظامی مهار و کاهش چشمگیر آمار سرقت است و پلیس پایتخت به مدد تلاش های شبانه روزی کارکنان و ماموران پلیس های تخصصی موفق شده سرقت های خشن را به میزان زیادی کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه امنیت بیش از هر حوزه دیگری نیازمند خیرین است، گفت: به علت پیچیدگی و چند بعدی بودن امنیت، این مسئله به همه افراد با هر تخصصی، نیازمند است.

این مقام انتظامی، امنیت را نیازمند نخبگان نیز دانست و افزود: نخبگان با خلاقیت خود، فرآیندها و رویه های حوزه امنیت را اصلاح و به روز می کنند.

رحیمی با اشاره به اینکه امنیت، نیازمند هنرمندان در حوزه های مختلف از جمله موسیقی، سینما، تئاتر، انیمیشن و ... است، بیان کرد: هنرمندان با هنر خود، احساسات مردم را برمی انگیزند و آن ها را تشویق می کنند تا در جامعه، رفتار مسئولانه داشته باشند.

وی امنیت را نیازمند اساتید و مربیان خیر، برشمرد و گفت: این قشر از جامعه با دانش خود، تولید علم و گفتمان سازی می کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان با اشاره به اینکه امنیت نیازمند اصحاب رسانه برای افزایش احساس امنیت مردم است، خاطر نشان کرد: امنیت نیازمند خیرین سازندگی است که باور داشته باشند، زیرساخت های فیزیکی حوزه امنیت، مهمتر از حوزه های دیگر است.