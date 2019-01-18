به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، سیدعلی حسینی در کارگاه آشنایی با معاملات هیدروکربوری در بورس انرژی گفت: در گذشته امکان ورود عموم مردم و یا دست کم فعالان رسانهای در حوزه معاملات نفتی وجود نداشته و حتی با فضایی بسته مواجه میشدند، این در حالی است که با عرضه نفت خام در بورس انرژی جمعی از متخصصان از حوزه معاملهگری گرفته تا کارشناسی، میتوانند وارد حوزه انرژی شوند.
وی افزود: با عرضه اخیر نفت خام در بورس انرژی، طلای سیاه به میان جامعه آمده و حتی حضور خبرگزاریهای بینالمللی را در این حوزه شاهد بودیم و روند رو به رشد توسعه بورس انرژی و تداوم عرضه محصولات نفتی در این بازار موجب خواهد شد تا به تناسب اقدامهای مختلف تعامل با رسانهها نیز افزایش یابد.
مدیرعامل بورس انرژی افزود: موضوع تدوین نقشه راه مشخص برای عرضه محصولات نفتی ایران در بورس در حالی از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه دنبال میشود که در مجلس با تنظیم پیشنهادها و ایفای نقش پررنگ بورس انرژی تلاش شده تا در بودجه سال آینده کشور برنامه عرضههای منظم و متداوم با حجم مشخصی به منظور اطمینان دادن به خریداران تبیین و تصویب شود.
حسینی با اشاره به طرح پیشنهادها برای توسعه بازار برق در بودجه سال ۹۸ کشور ابراز کرد: کمیته انرژی مجلس در این زمینه خواستار ارائه گزارشهای سه ماهه از وزارت نیرو شده و میتوان امیدوار بود که بازار برق به تدریج به سمت آزادسازی قیمتها گام بردارد.
وی بر اهمیت راهبردی نفت در بورس تأکید کرد و گفت: در چین ذخایر انرژی در حالی محدود است که این کشور همچنان در بازار انرژی پیشروی میکند، جایگاه راهبردی بورس نفت در کنار منافع اقتصادی کشور میتواند پیوند ایران را با منطقه خاورمیانه افزایش داده و در کنار آن تعاملات را افزایش داد. در این زمینه راهاندازی بازار انرژی هرچند با تأخیر، اما هماکنون به نقاط عطف خوبی رسیده و میتوان از این پس شاهد ورود خریداران جدید به بازار انرژی برای سایر محصولات هیدروکربوری و حتی گاز مایع باشیم.
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