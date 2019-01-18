برخی از مدارس شهرهای آذربایجان شرقی در روز شنبه تعطیل شد

جعفر پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال بارش سنگین برف، برودت شدید هوا و یخبندان فردا شنبه مدارس دوره پیش دبستانی بخش مهربان تعطیل و مدارس سایر دوره های تحصیلی روستایی و شهری در شیفت صبح نیز با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

وی ادامه داد: در خواجه و کاغذکنان نیز تمام مدارس دوره های تحصیلی روستایی و شهری در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت می کنند.

پاشایی در خصوص مدارس تبریز نیز گفت: در نواحی پنجگانه تبریز تمام مدارس دوره های تحصیلی روستایی و شهری در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ادامه داد: مدارس دوره پیش دبستانی ترکمانچای نیز تعطیل و مدارس سایر دوره های تحصیلی روستایی و شهری در شیفت صبح نیز با یک ساعت تاخیر و از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

وی ادامه داد: تمام مدارس دوره های تحصیلی (روستایی و شهری) سهند، ایلخچی، خسروشاه و اسکو در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.