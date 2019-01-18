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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۱۶

شروع کار مدارس تبریز با یک ساعت تاخیر؛

برخی از مدارس شهرهای آذربایجان شرقی در روز شنبه تعطیل شد

برخی از مدارس شهرهای آذربایجان شرقی در روز شنبه تعطیل شد

تبریز- مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: برخی از مدارس شهرهای آذربایجان شرقی به دنبال بارش شدید برف و برودت هوا در روز شنبه تعطیل شد.

جعفر پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال بارش سنگین برف، برودت شدید هوا و یخبندان فردا شنبه مدارس دوره پیش دبستانی بخش مهربان تعطیل و مدارس سایر دوره های تحصیلی روستایی و شهری در شیفت صبح نیز با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

وی ادامه داد: در خواجه و کاغذکنان نیز تمام مدارس دوره های تحصیلی روستایی و شهری در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت می کنند.

پاشایی در خصوص مدارس تبریز نیز گفت: در نواحی پنجگانه تبریز تمام مدارس دوره های تحصیلی  روستایی و شهری در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ادامه داد: مدارس دوره پیش دبستانی ترکمانچای نیز تعطیل و مدارس سایر دوره های تحصیلی روستایی و شهری در شیفت صبح نیز با یک ساعت تاخیر و از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

وی ادامه داد: تمام مدارس دوره های تحصیلی (روستایی و شهری) سهند، ایلخچی، خسروشاه و اسکو در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

کد مطلب 4516660

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    نظرات

    • پيام IR ۱۰:۲۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
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      پاسخ
      اين چه وضعيت هواست بيايد ببينيد كه ما چه مكشيم. بيايد به تبريز روستاي كركج ببينيد زمين طوري است كه نميتوانيد فكر كنيد. بيايد خودتان روی این برف و یخها راه برويد ببينيم چه طور راه ميرويد.

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