به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، تمامی نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی و سایه مجموعه تئاتر شهر روز یکشنبه ۳۰ دی ماه به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا(س) اجرا نمی‌شوند.

هم اکنون نمایش‌های «ازدواج آقای می‌سی‌سی‌پی» به کارگردانی احسان فلاحت پیشه در تالار اصلی، «آوازه خوان خیابان‌های منتهن» به کارگردانی میکائیل شهرستانی در تالار چهارسو، «در انتظار گودو» به کارگردانی حسام الدین لک در تالار قشقایی، «ماه در آب» به کارگردانی سید علی هاشمی در تالار قشقایی، «کالبد شکافی» به کارگردانی سامان ارسطو در تالار سایه و «برفک» به کارگردانی سیدجواد عاطفه در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند.