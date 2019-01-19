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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

کارشناس هواشناسی خبر داد:

میانگین بارندگی سال زراعی شهر یاسوج به ۶۰۶ میلیمتر رسید

میانگین بارندگی سال زراعی شهر یاسوج به ۶۰۶ میلیمتر رسید

یاسوج- کارشناس هواشناسی گفت: میانگین بارندگی سال زراعی ۹۷-۹۸ شهر یاسوج به ۶۰۶.۹ میلیمتر رسید.

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همچنین میزان بازندگی سال زراعی ۹۶-۹۷ شهر یاسوج ۴۲۴.۱ میلیمتر بوده است.

بهره مند با بیان اینکه میانگین بلند مدت بارش در شهر یاسوج تا به امروز ۳۷۴.۴ ‌میلیمتر بوده است، اظهار کرد: میانگین بارش سال زراعی بلند مدت مرکز استان نیز ۷۹۱.۷ ‌میلیمتر به ثبت رسید.

کارشناس هواشناسی میزان بارندگی سال زراعی ۹۷-۹۸ ‌شهرهای سیسخت، دوگنبدان، دهدشت و لیکک را را به ترتیب ۵۶۲.۶، ۴۰۳، ۵۵۲ و ۴۴۹ ‌میلیمتر دانست و گفت: بارندگی سال زراعی ۹۶-۹۷ شهر سیسخت ۴۸۴، دوگنبدان ۱۷۹.۳، دهدشت ۲۸۳ و لیکک ۳۱۱ میلیمتر بوده است.

وی افزود: همچنین آمارهای ثبت شده تا امروز، بارش ۳۹۹.۱ میلیمتری در منطقه امام زاده جعفر در سال زراعی ۹۷-۹۸ را نشان می دهد.

بهره مند با اشاره به بارندگی های اخیر استان، از ثبت ۸۷.۵ ‌میلیمتر بارش در شهر یاسوج خبر داد.

کد مطلب 4517003

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