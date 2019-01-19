اتمام ساخت مضیف حرم حضرت زینب(س) تا تابستان ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد هاشمی فشارکی در جلسه کنترل پروژه مضیف حرم حضرت زینب سلام الله علیها افزود: بهرغم مشکلات و نارساییهای ناشی از جنگ در سوریه؛ با عنایت ائمه اطهار علیهم السلام و همت خیرین و عوامل اجرایی، پروژه ساخت مضیف(مهمانسرا) حرم مطهر حضرت زینب(س) با سرعت و دقت در حال اجراست.
وی گفت: عمده مصالح و لوازم ساختمانی مورد نیاز؛ تامین و در محل ساختمان مضیف نگهداری میشود و همزمان چند گروه کاری اعزامی از استان خوزستان بهصورت تبرعی در حال فعالیت هستند تا ان شاء الله بر اساس برنامه زمانبندی شده حداکثر تا اول تیرماه سال۹۸ کار ساخت مهمانسرای حرم به اتمام برسد.
در این جلسه حجت الاسلام سیدمحمود موسوی رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان با اشاره به اینکه این استان مسئولیت اجرای طرحهای بازسازی در حرمهای مطهر سوریه را برعهده دارد گفت: مردم خوزستان در سالهای اخیر حمایتهای بیدریغی در زمینه بازسازی و زدودن غبار غربت از حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها داشتهاند.
وی با بیان اینکه با پشتیبانی مردم خوزستان توانستیم تمام آسیبها و خرابیهای ناشی از حملات گروههای تروریستی و تکفیری به حرم مطهر را بازسازی و مرمت کنیم افزود: برای پروژه ساخت مضیف، مردم خیر خوزستان هم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز و هم تامین نیروهای فنی متبرع کمکهای خوبی داشتهاند.
وی یادآور شد: مضیف حرم مطهر حضرت زینب(س) در چهار طبقه روی زمین و نیم طبقه زیر زمین در حال ساخت است که شامل آشپزخانه، سالن غذاخوری، اتاق اقامتی، سرویسهای بهداشتی، بخش اداری و خدماتی است.
موسوی با بیان اینکه برکت نذورات خیرین به چرخه اقتصادی کشور برمیگردد گفت: کمکهای نقدی خیرین صرف خرید مصالح و موارد مورد نیاز از صنایع و کارخانههای داخلی میشود.
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