بار تأمین مالی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بر دوش بانک عامل مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به شروع برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در وزارت راه و شهرسازی و افزایش بار تامین مالی مسکن در بانک، اظهار کرد: مهم ترین برنامه دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش عرضه برای سال ۹۸، تولید و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و بخصوص در بافت های فرسوده است. از آنجایی که بانک عامل بخش مسکن نیز یک بانک دولتی است، حداکثر تلاش خود را برای استفاده از پتانسیل های موجود جهت تسهیلات دهی و تامین مالی این برنامه انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: بانک مذکور مجموعه ای از پتانسیل ها و ظرفیت ها برای تأمین مالی برنامه عرضه مسکن دولت برای سال آتی در اختیار دارد. از جمله آنکه ارزش خالص تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک مسکن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که قرار است در یک پروسه ۱۰ تا ۱۲ ساله به بانک بازگردانده شود. با استفاده از ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از این ظرفیت تسهیلات پرداخت شده می توان ابزارهای جدید تامین مالی همچون اوراق رهن ثانویه طراحی کنیم و در بازار سرمایه عرضه و از این طریق بستر لازم برای تامین مالی طرح جدید دولت را با خلق منابع جدید به شکل اوراق رهنی یا همان بازار رهن ثانویه فراهم کنیم.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در عین حال به اقدامات اولیه برای تامین مالی نوین بخش مسکن اشاره و تصریح کرد: هم اکنون معادل ۳ هزار میلیارد تومان از تسهیلات اولیه پرداخت شده، ‌ برای انتشار اوراق رهنی و عرضه در بازار سرمایه آماده شده که از این رقم یک هزار میلیارد تومان آن در مرحله نهایی قرار دارد که در صورت فراهم شدن شرایط برای فروش اوراق با توجه به نرخ سود بازارپذیر، عرضه اوراق آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن نیازمند یک سری شرایط اولیه است عنوان کرد: تنها گزینه برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن استفاده از منابع ریالی صندوق توسعه ملی است.

به گفته وی در این زمینه پیشنهاد شده که رقمی در حدود یک میلیارد دلار بابت افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در اختیار مجموعه بانک عامل بخش مسکن قرار گیرد.