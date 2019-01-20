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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶

ضمن معرفی معاونین اول و دوم؛

«عبدالله عبدالله» رسما نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد

«عبدالله عبدالله» رسما نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان، رسما به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ افغانستان، ثبت نام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور،   «عبدالله عبدالله»  رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان با معرفی «عنایت الله بابر فرهمند» به عنوان معاون اول و «اسدلله سعادتی» به عنوان معاون دوم خویش، وارد رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آتی افغانستان شد.

عنایت‌الله بابر فرهمند عضو حزب «جنبش ملی» و اسدالله سعادتی عضو حزب «وحدت اسلامی»  افغانستان هستند.

عبدالله شعار انتخاباتی خود را  «ثبات و همگرایی» نام گذاری کرده است. وی پیش از ثبت نام در یک نشست خبری گفت که شعار انتخاباتی‌اش همه اقشار اجتماعی را در برگرفته و به منظور افزایش مشارکت واقعی مردم در ساختار نظام مبارزه خواهد کرد.

به گفته رسانه های افغانستان «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان نیز امروز به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری رسما ثبت نام خواهد کرد.

لازم به ذکر است که «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی و از چهره های جنجالی افغانستان نیز روز گذشته با ثبت نام در کمیسیون مستقل انتخابات رسما وارد رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان شد.

کد مطلب 4518125

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