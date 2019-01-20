افزایش ۲.۵ برابری اعتبارات نوسازی مدارس خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش استان با بیان اینکه برنامه‌های جامعی برای ارتقای شاخص فضاهای آموزشی در خوزستان در حال اجرا شدن است، اظهار کرد: سطح اعتبارات اختصاص یافته به اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان در طول دو سال گذشته بیش از ۲.۵ برابر افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اختصاص اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریالی به نوسازی مدارس، بیان کرد: در سال جاری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برای نوسازی مدارس مناطق کم برخوردار و همچنین ۲۰۰ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات و هوشمند سازی این مدارس اختصاص پیدا کرده است.

استاندار خوزستان اضافه کرد: مهم‌ترین اولویت استانداری و همچنین مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان توجه ویژه به وضعیت آموزشی مناطق کم برخوردار استان است.

شریعتی همچنین با اشاره به کسب رتبه برتر کشوری توسط شورای آموزش و پرورش خوزستان، عنوان کرد: بر اساس ارزیابی‌ها وزارت آموزش و پرورش، شورای آموزش و پرورش استان در همه شاخص‌های عملکردی به عنوان شورای برتر کشور شناخته شد و مقام عالی وزارت با ارسال سپاس‌نامه از زحمات و تلاش‌های اعضای این شورا تقدیر و تشکر کرد.

وی در پایان یادآور شد: تحقق و برقراری عدالت آموزشی در بین دانش‌آموزان خوزستانی به عنوان یک اصل کلی در برنامه‌های آموزش و پرورش دنبال می‌شود و برای رسیدن به این مهم از همه ظرفیت‌های موجود در استان استفاده خواهیم کرد.