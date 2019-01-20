روند استقلال هاتگرام از تلگرام راضی کننده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدابوالحسن فیروزآبادی در یک برنامه تلویزیونی درمورد آخرین وضعیت فعالیت پیام رسانهای هاتگرام و تلگرام طلایی در کشور گفت: هاتگرام و تلگرام طلایی حرکت استقلالی خود را از تلگرام، شروع کردند و قرار ما این بود که زودتر از اینها، مستقل شوند. البته نقشه راه این پیام رسانها نشان می دهد که روند سرعت خوبی برای استقلال از شبکه خارجی تلگرام دارند اما ما تاکنون از این روند راضی نبودیم.

وی با اشاره به برنامه حمایتی جدید از ۲ پیام رسان از میان ۷ پیام رسان بومی ادامه داد: برای ادامه توسعه پیام رسانهای بومی در کشور، نیازمند پیام رسانهایی هستیم که بتوانند به ۵۰ میلیون نفر سرویس دهی کنند این امر، نیازمند سرمایه گذاری سنگین، فضای سرویس دهی و دیتاسنتر اصلی و پشتیبان در کنار یکدیگر است. براین اساس تصمیم براین شد که برای ادامه کار، مدل حمایتی خود را روی ۲ پیام رسان متمرکز کنیم.

هنجارهای ما در اینستاگرام رعایت نمی شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه موافق گزاره عام برای تهدید فضای مجازی نیستیم، گفت: این درحالی است که یکی از اشکالاتی که می توان به سکوهای پیام رسانی در فضای مجازی گرفت این است که این شبکه های اجتماعی به دنبال ارزشگذاری و هنجارسازی در این فضا هستند. این پلتفرم های خارجی حتی می خواهند با حذف دولتها اقتصاد ما را ربایش کنند.

وی با بیان اینکه هنجارهای ما در شبکه اینستاگرام رعایت نمی شود، ادامه داد: ۲۸ میلیون نفر در حال استفاده از این شبکه اجتماعی هستند و شاهد صفحات چندمیلیون فالوئری در این پدیده ویترینی هستیم که به عنوان یک رسانه ویترینی شکل گرفته است. در اینستاگرام شاهد آن هستیم که عکسهای خصوصی افراد به اشتراک گذاشته می شود و این مساله با هنجارهای ما مطابقت ندارد و خطرناک است. اما با این وجود نمی توانیم بدون این واقعیت که ۲۸ میلیون نفر عضو این شبکه هستند، در مورد آن تصمیم گیری کنیم.

استفاده کنندگان فضای مجازی دنبال چه محتوایی هستند

فیروزآبادی در پاسخ به این سوال که استفاده کنندگان فضای مجازی دنبال چه محتوایی هستند، گفت: این موضوع متفاوت است. سکوی توئیتر سیاسی و خبری است و کاربران آن به دنبال اینگونه محتوا هستند. این درحالی است که اینستاگرام اغلب مخصوص ورزشکاران و سلبریتی ها است و ما به آن سکوی نمایشی و یک پیام رسان ویترینی می گوییم. در همین حال پلتفرم هایی مانند تلگرام، مخصوص کار اداری، کسب و کار و زندگی اجتماعی افراد است.

زبان انگلیسی در فضای مجازی در حال سقوط است

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تولید محتوای فارسی در فضای مجازی شرایط خوبی دارد، افزود: تا پیش از این ۷ دهم درصد از وب جهان، در اختیار زبان فارسی بود اما هم اکنون این میزان به ۱.۷ درصد رسیده است. این درحالی است که در فضای مجازی، تولید محتوا به زبان انگلیسی در حال سقوط است و کشورهای درحال توسعه، تولید محتوای خود را در این فضا افزایش داده اند.

وی توضیح داد: تا ۵ سال پیش ۸۰ تا ۹۰ درصد تعداد کاربران فضای مجازی متعلق به کشورهای توسعه یافته بود اما هم اکنون کاربران کشورهای در حال توسعه، بازیگر این فضا شده اند و در حال تولید محتوا در فضای مجازی هستند.

نورم استفاده از بازی های ایرانی رضایت بخش نیست

فیروزآبادی در خصوص استفاده از گیم در میان کاربران ایرانی نیز گفت: با وجود اینکه سند ساماندهی فضای گیم و بازی های رایانه ای در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است اما شواهد نشان می دهد که نورم های استفاده از بازیهای ایرانی در کشور، رضایت بخش نیست.

وی با اشاره به اینکه شاهد نگرش جذب بازار بازیهای خارجی هستیم، ادامه داد: تنها ۱۵ درصد بازیهای موجود در بازار، متعلق به بازیهای ایرانی است و حتی به دلیل نوسانات نرخ ارز، برخی بازیسازان ایرانی، برنامه جذب بازار خارجی را در پیش گرفته اند.

از روند سرعت توسعه شبکه ملی اطلاعات راضی نیستیم

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آخرین وضعیت توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: با وجود شرایط تحریم، توسعه شبکه ملی اطلاعات از سرعت قابل قبولی برخوردار است اما ما هنوز راضی نیستیم.

وی با بیان اینکه در این شرایط به کارگیری استانداردهای ملی و مستقل بودن، کار سختی است، اضافه کرد: تا پیش از این وزارت ارتباطات به عنوان مجری طرح، در ارائه جدول زمان بندی به مرکز ملی فضای مجازی طفره می رفت اما به تازگی جدول خوبی از برنامه ریزی ها و مشخصات توسعه پروژه برای ما ارسال کرده اند.

۸ شرکت بزرگ در کسب و کار فضای مجازی فعال شد

فیروزآبادی با اشاره به بهبود فضای کسب و کار مجازی با بیان اینکه وضعیت خوب و امیدوارکننده ای وجود دارد، گفت: لازم است دولت در این زمینه به سمت مقررات گذاری و تقویت حوزه هایی مانند بانک، بیمه، بهداشت، تجارت، سلامت، آموزش و حمل و نقل برود تا بخش خصوصی بتواند اپلیکیشن های خود را در این فضا توسعه دهد. به این معنی که دولت می تواند پلتفرم پایه در این حوزه ها را با مشارکت بخش خصوصی و به صورت ppp ایجاد کند و کسب وکارهای مجازی در این فضا فعالیت کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ۲۲ هزار نفر در کشور نویسنده اپلیکیشن هستند، گفت: بیش از ۲۰۰ هزار شغل خالص در فضای کسب و کارهای مجازی ایجاد شده است.