افزایش ١٥ درصدی تولید زعفران/ قیمت به ١١ میلیون تومان رسید

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: قیمت زعفران در بازار به ثبات رسیده و طی حدود ٢٠ تا ٢٥ روز اخیر کمترین میزان نوسانات را داشته است.
وی حداقل قیمت هر کیلوگرم زعفران را ٦ میلیون و ٥٠٠ هزارتومان و حداکثر ١١ میلیون تومان اعلام کرد.
میری دلیل ثبات بازار تعادل میان عرضه و تقاضا اعلام و اضافه کرد: به دلیل اینکه فصل برداشت زعفران تازه به اتمام رسیده است کمبودی در عرضه نداریم.
وی گفت: برداشت زعفران حدودا در پانزدهم آذرماه به اتمام رسید.
نائب رئیس شورای ملی زعفران درباره میزان تولید طلای سرخ نیز اظهارداشت: براساس اعلام سازمان جهادکشاورزی میزان تولید زعفران امسال حدود ٣٨٠ تا ٤٠٠ تن بوده که این عدد نسبت به رقم ٣٢٠ تا ٣٥٠ تن سال گذشته حدود ١٠ تا ١٥ درصد رشد دارد.
میری درباره صادرات طلای سرخ نیز افزود: صادرات در سالجاری از رشد خوبی برخوردار بوده است. تا پایان آبان ماه ٤٦ درصد در این زمینه رشد داشته ایم. آمار جدید نیز اگرچه ارائه نشده اما شواهد نشان می دهد روند همچنان صعودی بوده است.
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