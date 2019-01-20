روند توسعه یزد نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی عصر امروز در دومین کارگروه کاهش آلودگی هوا و مقابله با پدیده گرد و غبار اظهار داشت: محیط زیست یکی از چالشهای مهم در زمسیر توسعه استان است و به خاطر وجود همین چالشها باید نگاهی دوباره به روند توسعه استان داشته باشیم و متناسب با چالشهای پیش رو، طرحهای توسعهای را ارائه کنیم.
وی بیان کرد: محیط زیست از الزامات اصلی ما برای فرآیند توسعه است و همه دستگاهها باید برای حفظ محیط زیست کمک کنند و این فعالیتی نیست که تنها بر عهده محیط زیست باشد بلکه همه دستگاهها از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستای برنامهریزی و تخصیص بودجه، شهرداریها که در خط اول حفاظت از محیط زیست هستند تا اداره صنعت، معدن و تجارت که برای صنایع و معادن مجوز صادر میکند، در این زمینه نقش دارند و باید احساس مسئولیت کنند.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: یزد زمانی بهترین شرایط را به لحاظ محیط زیست داشت اما اکنون به یکی از استانهای پرچالش در این زمینه تبدیل شده بنابراین باید برای رفع این چالشها برنامهریزی اساسی انجام شود.
طالبی عنوان کرد: راهبردهایی را در این حوزه طی روزهای آینده اعلام خواهیم کرد و آنها را با محوریت معاون هماهنگی امور عمرانی اجرایی میکنیم.
وی اظهار امیدواری کرد: همه دستگاههای استان با کمک هم و با احساس مسئولیت در این زمینه، قدمهای خوبی در راستای رفع چالشهای محیط زیستی بردارند.
استاندار یزد تاکید کرد: این کارگروه و کارگروههای مرتبط با محیط زیست نیز باید فعالتر باشند و دستگاهها باید با دست پر در این جلسات حاضر شوند.
طالبی تصریح کرد: یکی از مراکزی که باید دین خود را به محیط زیست به درستی ادا کند، دانشگاهها هستند و لازم است در این زمینه تحقیقات کاربردی انجام دهند و در مجموع در کنار سایر دستگاههای اجرایی تلاش کنند تا راهکارهایی برای بهبود شرایط محیط زیستی دراستان یزد تدوین کنند.
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