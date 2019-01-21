تولید انبوه دوچرخه و اسکوتر با ربات های «اوبر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اوبر مدتی قبل برنامه هایی برای تولید خودروهای خودران را نیز به مرحله اجرا گذاشته بود که پس از مدتی متوقف شده بودند، اما این شرکت حالا قصد دارد برنامه یادشده را به شکلی دیگر احیا کند.

اوبر یک گروه رباتیک را به استخدام خود درآورده تا آنها با ابداع ربات هایی قدرتمند تولید انبوه و سریع دوچرخه ها و اسکوترهای مختلف را ممکن کنند.

قرار است دوچرخه ها و اسکوترهای مذکور با استفاده از اپلیکیشن اوبر قابل استفاده مشترک باشند و عموم مردم در شهرهای مختلف دنیا بتوانند از آنها برای حمل و نقل سریع و ایمن بهره بگیرند.

جزئیات ارائه این خدمات هنوز اعلام نشده، اما انتظار می رود این نوآوری هزینه استفاده از خدمات اوبر را به میزان چشمگیری کاهش دهد و از سوی دیگر نیاز به جای پارک در شهرهای بزرگ را نیز که به چالشی جدی مبدل شده، کاهش دهد. اوبر خود این خبر را رد یا تایید نکرده است.