تخصیص ۵۷ هزار صندلی در ماه برای نقل‌ و انتقال دانشجویان خوابگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امیرحسین حکیمیان با اشاره به پرمشغله بودن فعالیتهای امور دانشجویی و اداره ایاب و ذهاب گفت: تخصیص ۵۷ هزار ۴۹۶ صندلی در ماه برای نقل و انتقال دانشجویان خوابگاهی به مراکز تابعه و بالعکس، تأمین سرویسهای مجموعههای ورزشی و اردوهای فرهنگی-تفریحی- زیارتی، اختصاص وسیله ایاب و ذهاب تمامی مراسم دانشجویی تنها گوشهای از فعالیتهای این واحد است.
مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: میتوان گفت حجم تردد خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کل کشور بیسابقه است و تعداد وسایل نقلیه هماهنگ شده برای تردد، بر اساس نیاز و درخواست دانشجویان و متناسب با ظرفیتهای دانشگاه است.
حکیمیان هدف نخست اداره ایاب و ذهاب معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه را، تسهیل در رفتوآمد دانشجویان دانست و اظهار داشت: تمام تلاش ما در این مجموعه این است که دانشجویان بدون دغدغه و با حداقل هزینه تردد کنند که برای محقق شدن این هدف باید با برنامهریزی مدون، طبق قرارداد سالیانه و بودجه در نظر گرفتهشده گام برداریم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بهطور متوسط ماهانه بیش از ۸۰۰ دستگاه اتوبوس و بیش از ۲۰۰۰ دستگاه مینیبوس برای دانشجویان ساکن در خوابگاهها به تفکیک دانشکدهها در نظر گرفتهشده است که این امر در بین دیگر دانشگاهها کمنظیر است.
حکیمیان تشکیل کمیته ایاب و ذهاب شورای صنفی دانشجویان را مثمر ثمر دانسته و از دانشجویان خواست تا نظرات و مسائل را به مدیریت امور دانشجویی اعلام کنند.
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