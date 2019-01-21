تولید گوشی جان سخت برای حواس پرتها و کارگران ساختمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این گوشی که Cat S۴۸c نام دارد، یک گوشی بسیار مستحکم است که فعلا در بازارهای آمریکا در دسترس قرار گرفته است.

این شرکت قبلا گوشی دیگری به نام Cat S۶۱ را هم عرضه کرده بود که از قابلیت های عجیب و منحصر به فردی مانند تصویربرداری حرارتی، کنترل کیفیت هوا و برخی ابزار دیگر برخوردار بود. گوشی Cat S۴۸c دارای این امکانات نیست و به همین علت قیمت آن تنها ۵۰۰ دلار است.

این گوشی ۲۵۸ گرم وزن دارد که در مقایسه با گوشی همچون آیفون ایکس اس مکس با ۲۰۸ گرم وزن رقم زیادی محسوب نمی شود. قاب مستحکم و عریض دورتا دور این گوشی را پوشانده که از هرگونه آسیب به آن جلوگیری می کند. پورت صوتی ۳.۵ میلیمتری و کابل شارژ یو اس بی – سی و کارت حافظه اس دی از جمله دیگر امکانات این گوشی است.

دقت نمایشگر ۶.۵ اینچی و ال سی دی نشکن Gorilla Glass ۵ این گوشی ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل است. این گوشی در عمق ۱.۲ متری آب به مدت ۳۵ دقیقه سالم می ماند و در صورت سقوط از ارتفاع ۱.۸ متری هم دچار مشکل نمی شود.

گوشی یادشده در دمایی بین منفی ۲۵ درجه تا مثبت ۵۵ درجه سانتیگراد هم بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می دهد. این گوشی همچنین در صورت قرار گرفتن در مجاورت شعله های آتش نیز آسیبی نمی بیند.

گوشی یادشده مجهز به تراشه Snapdragon ۶۳۰ کوالکوم با ۴ گیگابایت رم و همین طور سیستم عامل اندروید ۸.۱ است. امکان نصب حداکثر ۱۲۸ گیگابایت حافظه هم بر روی این گوشی وجود دارد. دوربین اصلی این گوشی ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین سلفی آن ۵ مگاپیکسلی است. باتری گوشی یادشده هم ۴۰۰۰ میلی آمپری می باشد.