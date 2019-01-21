به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه نمایشی دیوار چهارم، «عبدل میمون لات پاکوتاه» نام پنجمین اثر از گروه مثلث به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی زری کریمی است که در قالب نخستین دوره رقابتی نمایشنامه خوانی کارگاه مثلث شنبه ۶ بهمن ماه ساعت ۲۰ روی صحنه خواهد رفت.

نخستین دوره از این کارگاه به سرپرستی و کارگردانی زری کریمی از ۶ نمایشنامه متفاوت در قالب نمایشنامه خوانی تشکیل‌ شده است که به فاصله هر هفته، از ۸ دی‌ الی ۱۳ بهمن در روزهای شنبه ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.

«هفت‌طبقه»، «قرمز و دیگران»، «ورود خانم‌ها آقایان ممنوع» و «دارما» چهار اجرای نخست این کارگاه بودند.

پنجمین اثر از این دوره، «عبدل میمون لات پاکوتاه» نوشته محمد چرمشیر است که در آن امیر اردلانی، لطیفه اسماعیلی، محمد ایافت، امیرحسین چرمچی، مرضیه حسینی، شادی دارابی، احسان دلبندی، آرمان ذاکرزاده، داوود روشن، سعیده طزری، امیر قضاتی، پریسا شیرخانی گروسی، محمدرضا لاکچی، محمد مداح، نسیم ملک صادقی، پگاه منصوری، مهسا موسوی، حمید نجاتی و مریم یوسفی به نقش خوانی می‌پردازند.

علاقه‌مندان جهت تهیه بلیت این نمایشنامه خوانی می‌توانند به نشانی تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، بین سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴ مراجعه کنند.