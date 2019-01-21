چالش های ورود یک خانواده روستایی به فضای مجازی در «بختک»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، اسداله دیانتی مدیر استودیو رضوان گفت: مجموعه انیمیشن طنز «بختک» با موضوع چالش های آشنایی با فضای مجازی در یک خانواده سنتی روستایی، ظرف مدت یک سال و نیم به تولید رسیده است.

وی بیان کرد: مجموعه انیمیشن «بختک» داستان بهادر نامدار، همسر و ۲ فرزندش، عمه خانم و همچنین ۲ حیوان اهلی یعنی گاو و الاغشان است که از قضا این ۲ نیز در داستان ها نقش فعالی ایفا می کنند.

مدیر استودیو رضوان تاکید کرد: این مجموعه با آیتم هایی کوتاه و قالبی طنز به چالش ها و آسیب هایی که تکنولوژی های نوین برای خانواده ها ایجاد می کنند، پرداخته و سعی در ارائه راهکارهای مناسب برای حل این موضوع کرده است.

دیانتی در پایان بیان کرد: فصل اول مجموعه «بختک» با تکنیک سه بعدی و در ۱۲ آیتم پنج دقیقه ای تولید شده است و تولید فصل دوم این سریال هنوز در حال بررسی است.

«بختک» به کارگردانی نوروز عباسی و تهیه کنندگی اسداله دیانتی در استودیو رضوان تولید شده است.