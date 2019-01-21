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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۸

چالش های ورود یک خانواده روستایی به فضای مجازی در «بختک»

چالش های ورود یک خانواده روستایی به فضای مجازی در «بختک»

مجموعه انیمیشن طنز «بختک» با موضوع چالش های طنز ورود یک خانواده روستایی به فضای مجازی در استودیو رضوان تولید شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، اسداله دیانتی مدیر استودیو رضوان گفت: مجموعه انیمیشن طنز «بختک» با موضوع چالش های آشنایی با فضای مجازی در یک خانواده سنتی روستایی، ظرف مدت یک سال و نیم به تولید رسیده است.

وی بیان کرد: مجموعه انیمیشن «بختک» داستان بهادر نامدار، همسر و ۲ فرزندش، عمه خانم و همچنین ۲ حیوان اهلی یعنی گاو و الاغشان است که از قضا این ۲ نیز در داستان ها نقش فعالی ایفا می کنند.

مدیر استودیو رضوان تاکید کرد: این مجموعه با آیتم هایی کوتاه و قالبی طنز به چالش ها و آسیب هایی که تکنولوژی های نوین برای خانواده ها ایجاد می کنند، پرداخته و سعی در ارائه راهکارهای مناسب برای حل این موضوع کرده است.

دیانتی در پایان بیان کرد: فصل اول مجموعه «بختک» با تکنیک سه بعدی و در ۱۲ آیتم پنج دقیقه ای تولید شده است و تولید فصل دوم این سریال هنوز در حال بررسی است.

«بختک» به کارگردانی نوروز عباسی و تهیه کنندگی اسداله دیانتی در استودیو رضوان تولید شده است.

کد مطلب 4519636

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